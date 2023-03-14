Biyografilerine baktığınız anda şunlar hemen dikkatinizi çekiyor...

Körfez Savaşı...

Irak Savaşı...

Afganistan Savaşı...

Kimlerden mi bahsediyorum?

Biri işin en tepesindeki general...

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley.

Diğeri CENTCOM'un (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) başındaki Michael Erik Kurilla.

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Milley, 5 Mart'ta Kuzey Suriye'de görünüverdi ve ortalık bir süreliğine karıştı.

Dışişlerimiz derhal sordu: Orada ne oluyor? YPG güçleriyle ne işiniz var?

Cevap: "Hayır, Genelkurmay Başkanımız sadece bölgedeki askerlerimizi ziyaret etti!" ABD'nin cevabını kimse inandırıcı bulmadı ama yine de iki ülke arasında yükselen hararet az çok düşürüldü diyorduk ki...

Geçen gün de Michael Erik Kurilla Suriye'nin kuzeydoğusuna damlayıverdi.

Açık açık PKK/YPG işgalindeki Haseke'yi ziyaret etti ve DEAŞ tutuklularının kaldığı kampları denetledi.

Bu iki ziyaretin Türkiye'ye yönelik mesajlar taşımadığını söylemek için insanın ya çok saf olması ya da durumu örtbas etmeye çalışan içimizdeki Amerikan "acenteleri"nden biri olması gerekiyor.

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Ancak daha ötesi var...

Hatırlayın...

Afganistan'dan çekiliş konusunda Pentagon'da pek çok general Biden'la ters düşmüştü.

Mark Milley de bunlardandı...

"Son 20 günde değil, geçmiş 20 yılda yapılmış hatalar sonucunda savaşı kaybettik. Fakat bu tecrübeden çok ders çıkardık" demişti senato komisyonunda...

Hepsini birlikte okuduğumda bana öyle geliyor ki...

Suriye'de karşılaştığımız durum ABD'nin bölgede minik bir "terör devleti" ısrarından öteye geçmeye başladı.

Dünyanın yaygın bir savaşa hazırlandığına dair yorumların arttığı bir dönemde ABD'nin Suriye'deki "gösteri"lerini daha geniş bir perspektiften değerlendirmek zorundayız.

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Bu arada...

Tam da İran'ın Rusya'dan SU-35 uçaklarını alması kesinleştiği sırada...

İsrail Hava Kuvvetleri de ABD'nin Nevada'daki üssünde uzun menzilli hava saldırıları eğitimine başladı.

Şimdi...

Dişinizi sıkın ve düşünün...

Bütün bunlar global savaş için bölgesel üs hazırlığı mı?

Kuzey'deki açık yaranın (Ukrayna- Rusya) yanına bir de yeniden açılacak Ortadoğu yarası mı eklenmek isteniyor? Gidiş nereye?

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NOT DEFTERİ

Şu ya da bu insan mutsuz bir insandır dediğimizde hep doğrudur ama şu ya da bu insan mutludur dediğimizde, bu hiçbir zaman doğru değildir. (THOMAS BERNHARD / Bitik Adam)