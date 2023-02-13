Deprem bölgesi boydan boya enkaz mı?Evet!Peki bu enkaz kaldırılır mı?Evet!Peki şimdi kafamıza iyice dank eden ""a ne demeli?Kaç gündür ara ara durup...İçinizden "" demiyor musunuz?Bu enkazla hesaplaşabilecek miyiz?Medyada, sokakta, eş dost münasebetlerinde depreme rağmen süren"nu durdurabilecek miyiz?

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Değerli dostumşöyle yazmış..."Ecevit, 17 Ağustos depreminden bir hafta sonra çıkabilmişti ortaya. Vene kadar bitmiş olduğumuzu göstermiştiadeta. Deprem için yapılan yardımlarda o dönem ödenmesi epey zorlaşanmemur maaşlarına gitmişti. Yaşı odönemi hatırlayacak kadar olanlar netşekilde bileceklerdir bunu. Ama ben('biz') Ecevit'e küfretmek, suçlamakyerine "" deyip üzülmüştük. Biryıkım olmuştu, ülkemiz büyük bir afetleyüz yüze geliyordu ve en baştaki kişiylehemhal olup yardım etmek istemiştik. Anlamıştık çünkü onu.Zira böyle zamanların işi değildi devletin başındaki insanlara yüklenip suçu bir kişinin üstüne atmak..."

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Şöyle devam ediyor Enver: "Şimdi "siz"lere bakıyorum da... Yok Kızılay'da bunlar mı çalışıyor, Atatürk Cumhuriyetinde bunlar mı olacak diyor, yok baraj patladı, yok yanardağ çatladı yalanlarıyla ortalığı bulandırıyorsunuz. Ve en kötüsü de enkazdan çıkarılan her canda sevinciyle ve şükrüyleYahu bu insanlar canlarını verecek kadar fedakârlık ediyorlar bir can daha kurtarmak için..." (Bkz. envergulsen.wordpress.com )

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Tablo bu...Benim içimden geçen de bu sözler...Nasıl bu hale geldiniz, kimler getirdi?Enver Gülşen yazısını "diyerek bitirmiş...Anlasak da artık fark etmiyor.Fena, çok fena!