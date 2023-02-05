Ortaokul çağlarım...Mühürdar'daki evimizin bana terk edilmiş küçücük odasında ninemi ağırladığım günler...Kararmış, kurumuş elleriyle bana mandalina soyarken birdenbirediyor;Zihnimden Teyzem'in oturduğu Nişantaşı geçiyor. Taksim civarı aklıma geliyor ama ne ilgisi var!Ara ara hasretle anlattığı Fatih semtini mi kastediyor acaba diye düşünüyorum...Sonra mırıldanıyor:Hah! İşte o anda anlıyorum.Tabii ya!Uzun yıllar boyunca, İstanbul demek, nerede oturursanız oturun, Eminönü demekti.

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Sadece güzellikten de ibaret değil.Kültür haritalarımız ve onların zaman içerisinde geçirdiği değişimler şiirlerde, öykülerde, romanlarda saklanıyor.Geçen gün'ninromanında altınıçizdiğim satırlara göz gezdiriyordum.Orada görünce ninemin söylediklerini hatırladım.Şöyle yazıyordu Levi:Levi de bilir ya, aslında biziçin bu eyleminadı Eminönü'ne gitmek değil,ti.Vapurdan "indiğin" gibi, içinde tarifsiz kıpırtılarla Mısır Çarşısı'na doğru koşturmayı hangi çocuk unutabilir?

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Onu da konuşmak gerek.Mesela Sarıyer'de oturan biri "İstanbul'a gitmek"ten ne anlar?Kartal'dan çıkıp Beşiktaş'a gelip o çarşı kalabalığının içine daldığın zaman İstanbul'un tadı, kokusu, çeşnisi içe çekiliyor mu?Beylikdüzü'nden İstanbul'a doğru yola çıkıp arada yorgunluk bastırınca Ataköy'de durmak, yeterli mi?

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Hatıralar bitmez ki...Babamla İstanbul'a indiğimiz zamanlar Bahçekapı civarında mutlaka'e uğrardık...derdi. Emir gibiydi bu söz; içimdeki limonata içme isteğini bastırır ve faydalı olduğuna inandığı şerbete yönlendirirdi.İki buçuk yıl önce, pandeminin ilk kapanması bittiğinde derhal Eminönü'ne gitmiş, bir bardak demirhindiyi mideme indirmiştim.Hayata(çocukluğumdan)mıydı? Belki.