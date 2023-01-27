Saydım...Öyle dediler çünkü.Dediler ki, bu nüfusa ve kalkınma hızına mevcut rezervler asla yetmez; iki kere iki dört eder kadar açık bir gerçektir bu.Zaten bilimseldi...Yani "okumuş"ların asla inkâr edemeyeceği bir olguydu...

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Çünkü paradigma değişti.Daha doğru deyimle, değiştirildi.Yeni endişeartık.Petrolün biteceği yok, yeni rezervler bulunuyor, çıkarma maliyetleri de düşüyor.Ama deniyor ki...

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Çok akıllısınız, çok okumuşsunuz, çok hassassınız, çok özgürsünüz, (ne demekse artık!), falan filan...Her gün başınızdan aşağı tonlarla malumat yağdırıyorlar.Yine de bir haltyok!Dün öyle, bugün böyle olduğuna inanmanız ve ikna olmanız isteniyor.Yarın da başka birya ikna edileceksiniz.dedikleri bundan ibaret.

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Geçen akşam baktım...Bir TV kanalında dört akademisyen toplanmışin kazandığı önemi ballandırarak anlatıyorlar.yle ve ileri teknolojiylearasında doğrudan bağ varmış...Yani anlayacağınız...Peki bu yolla üretilen enerjisayılır mı, diye soran olacak mı?Belki üç beş kişi...Üstelik adı üzerinde, toprakta nadir bulunan şeyler...Bunları tüketime açmaktutum sayılabilir mi?

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Sonuç olarak...

"Sade insan" öyle sadeleştirildi ki, artık yok kıvamında bir varlık...

Akışa kapılmış gidiyor ama havası bin beş yüz...

Bazıları şöyle diyormuş ya...

Bana da işte "cahil cahil söylenmek" kalıyor.

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NOT DEFTERİ

Dahlimizin en az olduğu sanat rüyadır. Asıl mesele, insanda sinema var mıydı? Vardı. Heyecanlı anlarda hayallerin bizi sık sık yoklayışı ve hatırlayışlarımız gibi. (A. H. TANPINAR / Edebiyat Dersleri)