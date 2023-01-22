Bugün canım ne çekiyor?İşin içinden çıkamadım...Aman dikkat!dan bahsetmiyorum; zaten sektör en tatsız tuzsuz zamanını yaşıyor.Eve getirttiğim tek bir döner dürüm yok ki, beni üzmüş olmasın!Geçtim, zincir hamburgercileri...Butik hamburgercilerde bile onca taklalar atılmasına karşın tatlar vasat, ekmekler ise gitgide küçülüyor.Ah! Artık tane tane pilav yeme arzusu bile "fast food" artık, şaşırtıcı ama doludizgin bir gidiş.

***

Süpermarketin önündediyen bir sesleniş...Eski bir ahbabım...Sorusunu dürüstçe cevapladım:Güldük."İşi eve taşıdık, gelecek arkadaşlara minik sandviçler hazırlamayı düşünüyorum, güzel olur" dedi.arasındansıyrılıp markete girdik.Ama o da ne?Öylece kaldı tezgâhın önünde arkadaşım.Bak dedim, ekmek üstü lezzetleri sandviç sayılmamalı, o başka bir şey.Sandviç denilen şey, o ekmekle, şu ekmekle ama mutlakabir şeydir, bu konuda tutucuyum.

***

Sosyal medya etkilemiyor, diyen yalancıdır.Lavaşlara (marketlerde satılan bayağı kalınaslında) doğru ilerledik...İçi dolu lavaş üçgen sandviçler yapmak geçiyor aklından, çok belli."Teklifim lavaşı senin yapıp arada iş arkadaşların gelinceye kadar dinlendirmek, yapımı kolay ve çok daha leziz."

***

İşe bak!Bugünyazacaktım...Mesela 2015'ten bu yana gelişmiş ülkelerde yeşillik tüketimi artmış. Roka, kuzukulağı, çeşit çeşit marul ve lahana, kereviz yaprağı, vd.Salata veya yemeğe katmak için mi?Hayır! Sandviç arasında kullanmak için...Bitmez bu konu...Ben gidip dilli kaşarlı, zeytin ezmeli ve sarımsak mayonezli sandviçimi atıştırayım en iyisi.Oysa sandviç tarifleri de verecektim, yerim yok işte!Ama unutmayın,ekmeğinden gelir.