Son zamanlarda yolumu ne sıkdüşürüyorum...Ortaokul yıllarımı geri çağırmak için sanırım...İmkânsız hayaller işte!Neredeyseolduğu yeregidiyorum.

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Neyse ki manzara üç aşağı beş yukarı aynı ama ne banklar var artık ne de her yanı saran iyot kokusu...Şimdi sadece yorgunluk kokusu var.

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Farkındasınız, değil mi?İçine sıkıştığı bölgeler de karakter değiştiriyor.'ne bakan anlar, ne demek istediğimi...Eski İstanbul'u uzaktan seyretmenin ve hasretlerin semtlerivede pek farklı değil...Her estetik operasyonda yüzlerinin taşıdığı "mana" değişiyor.Dışarıdabüyüyor.Hiç Üsküdar'a inmeyen Çekmeköylüler...Sultanahmet meydanına gitmeyi bir gün bile göze alamayan Beylikdüzülüler...İçine kapanıp ayrı bir ülkeye dönüşen Başakşehir...Yeni dünya düzenini yaşamaya hazırlanan Batı Ataşehir...Şimdi söyleyin bana...neye yarar!

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Mühürdar'dan içerilere giriyorum.Her yer kafe...Bir de oradan oraya koşuşturan gençler var.Çocukluğumda bu sokakların sessizliğinisesleri bozardı.Kadıköy ve Moda sanki müzisyenlere ayrılmış bir semtti. Bahariye Caddesi'nde Barış Abi'nin (Manço) annesila karşılaştık mı veya arkadaşım Bengiz'in annesiHanım'la karşılaştık mı, ceketimizi ilikler hazır ola geçerdik.Bizim rock müzik hayranı gençler olmamız, böyle düşünmemizi engellemezdi.Kalamış Todori'de çalarken son nefesini veren'lara yetişememiştik ama hikâyeleri anlatılırdı.SonraDaha kimler, kimler...Hepsi Modalıydı.

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Ah! Şuradan sapsam, eski günlerdeki gibi'un sahasına girsem, iki atış yapsam potaya..Sonra'ya şöyle kocaman bir sandviç yaptırıp atıştırsak...İyi de böyle nostaljiyle de yaşanmaz ki!Ama biliyorum.Hem anlatacak çok şey var daha...Anlatırım.