Görüntüler ne ilginçti, değil mi?İnsan ister istemez soruyor...Kutlanacak bir şey miydi ki bu, eller çırpıldı, kucaklaşıldı, gülüşüldü?

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Ve şu da ilginç...Muhalefet sanki döndü dolaştı, geçen ocak ayına geri geldi...O sırada büyük gürültü kopmuştu ama şimdi unutmuşsunuzdur.Hatırlatayım...Hem de İstanbul'u kar kaplamışken...İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott bir balıkçıda İmamoğlu'yla buluşup yemek yemişti...Çarpıcıydı.Gözlerden kaçan bir olay daha vardı ki, o da önemliydi.İngiltere'nin Başkonsolosu aynı gün İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla bir araya gelmişti.2'li masa...Sanki çarşamba gününe de benzer biçimde hazırlanılmıştı.Size de öyle geldi mi, bilmem!

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Hep yazıp durdum...

"Dışarı"da ne oluyorsa, "içerideki muhalefet cephesi"nde bir karşılığı var.

Ve yine sürekli altını çizdim...

Muhalefeti monoblok bir politik cephe olarak görmek büyük hata olur; Avrupa (aslında Almanya) bağlantılılar ve direksiyonu Anglosaksonlara kaptıranlar arasında gizli fakat büyük bir kavga var...

Davanın görüşüleceği gün Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gidip sonra apar topar dönmesi nasıl da sembolik bir "tat" taşıyor!

Şimdilik güçten düşmüş görünen Almanya ile eski günlerine dönmeyi hayal eden İngiltere arasındaki kavga öyle bir çırpıda gelip geçecek bir kavga değil.

Bitmediğini 6'lı Masa üzerinden görüp yaşayacağız.

Kimbilir, daha neler olur!

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NOT DEFTERİ

Bir bilim adamı, incelediği konuya duygularıyla yaklaşmaz. Duygu hiçbir şekilde mülahazanıza katılmaz. Buna karşılık yaşama düzleminde duygular sürekli hayatımıza nüfuz ederler. En baş örneğini kadında, annemizde görmekteyiz. Annemiz bizi yetiştirirken duyguyla yetiştirmektedir. Duygulu olmak ile duygusal olmak çok farklı şeylerdir. Akıllı olmak gerekirken duyguyu karıştırdığınızda duygusal oluyorsunuz. Ama duygularınızla yolunuzu açmaya kalktığınızda duygulu oluyorsunuz. (TEOMAN DURALI / Doğu ve Batı Medeniyetleri-Söyleşiler)