16 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Anlamak istiyorsan ‘dışarı’ya bak!
HAŞMET BABAOĞLU
Anlamak istiyorsan ‘dışarı’ya bak!

Anlamak istiyorsan ‘dışarı’ya bak!

16.12.2022, Cuma
Görüntüler ne ilginçti, değil mi?
Tartışmaya açık bir yargı kararından üzülmesi gerekenlerin yaşadığı sevinçten söz ediyorum.
İnsan ister istemez soruyor...
Kutlanacak bir şey miydi ki bu, eller çırpıldı, kucaklaşıldı, gülüşüldü?

***

Ve şu da ilginç...
Muhalefet sanki döndü dolaştı, geçen ocak ayına geri geldi...
O sırada büyük gürültü kopmuştu ama şimdi unutmuşsunuzdur.
Hatırlatayım...
Tam Kılıçdaroğlu, "Yabancı çevreler benim yanımda" havasına kapılmışken...
Hem de İstanbul'u kar kaplamışken...
İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott bir balıkçıda İmamoğlu'yla buluşup yemek yemişti...
Çarpıcıydı.
Gözlerden kaçan bir olay daha vardı ki, o da önemliydi.
İngiltere'nin Başkonsolosu aynı gün İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla bir araya gelmişti.
İngiltere, sanki 2'li bir masa kuruyordu...
2'li masa...
Sanki çarşamba gününe de benzer biçimde hazırlanılmıştı.
Size de öyle geldi mi, bilmem!

***

Hep yazıp durdum...
"Dışarı"da ne oluyorsa, "içerideki muhalefet cephesi"nde bir karşılığı var.
Ve yine sürekli altını çizdim...
Muhalefeti monoblok bir politik cephe olarak görmek büyük hata olur; Avrupa (aslında Almanya) bağlantılılar ve direksiyonu Anglosaksonlara kaptıranlar arasında gizli fakat büyük bir kavga var...
Davanın görüşüleceği gün Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gidip sonra apar topar dönmesi nasıl da sembolik bir "tat" taşıyor!
Şimdilik güçten düşmüş görünen Almanya ile eski günlerine dönmeyi hayal eden İngiltere arasındaki kavga öyle bir çırpıda gelip geçecek bir kavga değil.
Bitmediğini 6'lı Masa üzerinden görüp yaşayacağız.
Kimbilir, daha neler olur!

***


NOT DEFTERİ
Bir bilim adamı, incelediği konuya duygularıyla yaklaşmaz. Duygu hiçbir şekilde mülahazanıza katılmaz. Buna karşılık yaşama düzleminde duygular sürekli hayatımıza nüfuz ederler. En baş örneğini kadında, annemizde görmekteyiz. Annemiz bizi yetiştirirken duyguyla yetiştirmektedir. Duygulu olmak ile duygusal olmak çok farklı şeylerdir. Akıllı olmak gerekirken duyguyu karıştırdığınızda duygusal oluyorsunuz. Ama duygularınızla yolunuzu açmaya kalktığınızda duygulu oluyorsunuz. (TEOMAN DURALI / Doğu ve Batı Medeniyetleri-Söyleşiler)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gelecek geliyor 15.12.2022 Perşembe
Sağlık mağlık 13.12.2022 Salı
Niye Batı’yı babaları sanıyorlar? 12.12.2022 Pazartesi
Alman Usulü Bir Ağıt 11.12.2022 Pazar
Cumartesi notları: Bir tuhafım! 10.12.2022 Cumartesi
Paketin üzerinde ne yazıyor? 09.12.2022 Cuma
Gerçekten korkunçlar 08.12.2022 Perşembe
Aslana atılacak kuzu 06.12.2022 Salı
Mırıldanmalar: Matrix belgeselmiş... 04.12.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Statü endişesi 03.12.2022 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA