Vayy sen nasıl Avrupa'ya laf edersin?..Ne ilgisi var yahu?Marketlerde yumurta yok, dedim...İlgisi var! Avrupa yumurtanın yok olacağı bir yer değil, kötü yumurtanın satılıp yenmeyeceği bir yer, lafına dikkat et yalaka!..

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Muhalefete daha yakın, tanınmış bir gazeteci geçen gün "" diye tweet attı.Ve malum tayfa delirdi.İş "İktidarın hoşuna gitmek için yalan söylüyorsun" noktasına kadar gitti.Bir de iyice çürük "ekşiciler" var tabii: "

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Yahu BBC kocaman haberini yapmış; marketlerdeki yumurta açığının çeşitli sebepleri olduğunu yazmış, yumurta bulunan marketlerde de satın alma sınırı bulunduğunu belirtmiş...Yok! Anlatamazsın bunlara!Ama belki en fenası şu tür "cynicism" örnekleriydi:"O markette yumurta yoksa, yandaki markette var, abartmayın!" Böyle bir kitle yarın öbür gün yönetimi eline geçirse neler çektirir:Durup bir düşünün...Bu tiplerim siyasete etkileri üfürükten gibi gelebilir ama popüler kültür, medyatik dünya vesaire bu "hastalar"ın elinde hala...

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Olay şu...Batı'yı eleştirmek ya da Batı ülkelerindeki bir eksiği vurgulamak bu kesimde "" gibi algılanıyor.Öfkeden deliriyorlar.Peki sormayacak mıyız?

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Hatırlıyorum, 2015 ya da 2016'ydı...Binlerceyazıp sosyal medyaya aktarmıştım.Sen misin konuyu açan! Küfür kıyamet!Çünkü Avrupa böyle şeyler yapmazmış...Bir komşum bile yolda durdurup "demişti.Sonra ne oldu?AB Parlamentosu hemen her oturumunda bu kayıp mülteci çocuklar rezaletini tartıştı.

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Çoğu insanımızın ruhunun keskin biçimde kolonyal eğitim altında mahvedildiğini düşünüyorum.

Zihinlerimiz işgal altında ve biz nelerle uğraşıyoruz.

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NOT DEFTERİ

Herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor. ( F. KAFKA / Dönüşüm )