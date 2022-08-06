Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCOilan etmiş...Hele dünyadaki olaylarıkarşı aktif olarak mücadele edilecekmiş...Şaşırmadım.Kendilerine bağlı Barış Gücü rezilliklerine ve varlıkları zaman zaman uluslararası medyaya yansıyan UNICEF'te çalışan pedofillere savaş açsalardı şaşardım asıl!Dikkat! Bu gelişme içinde, küreselci odağındair ipuçlarını saklıyor.

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sosyal medya fenomeni olma yolunda hızla ilerliyorlar...Şöyle bir videoları var, birkaç kez izledim...Vakit sabah. Baba çok keyifli. Otobüsünü şahane manzaralı Kovada Gölü kıyısına çekmiş, ailesinin bu manzaraya gözlerini açıp mutlu olmasını istiyor. Eşi zar zor perdeyi açıp güzelmiş diyor. Çocuklardan biri ranzasında cep telefonuyla oynuyor; babasının zoruyla perdeyi açıyor ama manzaraya bakmıyor. Diğeri mutfakta tabletiyle hayatından çok memnun; manzaraya bakmasını isteyen babasına "Yine mi ya!" der gibi gülümsüyor.Ne çok şey anlatıyor bu tablo...

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"poz"larına devam ediyor: Mümkün olan en hızlı zamanda eşcinsel evliliklerine yasallık kazandırılması için talimat vermiş.

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Çok mu arıyorlar bu araştırma konularını?Yoksadurumu mu?Columbia Üniversitesi asgari ücretle çalışanlar üzerinde yaptığı uzun vadeli araştırmasını tamamlamış. Sonuç:Araştırma direktörü bu sonuçların çalışanların sağlığı hakkında faydalı gelişmelere yol açacağını belirtmiş...Sanırsınız, asgari ücret genetik bir özellik veya öylesine birdenbire insanların başına geliyor...Yahu "asgari ücret" dediğinAma sistemin tam üzerine basmayı isterler mi? Maksatolsun!

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Kiraz mı? Çoktandır seçkin(!) meyve.

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Muhit'in son sayısında Said Yavuz'un şu dizelerinde durdum kaldım: