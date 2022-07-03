Eskiden Sovyet ülkeleri blokunaderdik...Winston Churchill ilk kez 1945'te bu terimi kullanırken böyle yaygınlaşacağını ummuş muydu, bilinmez!Ama aynı yüzyıl içinde "Demirperde" devletleri birer birer yıkıldılar.Ve yeryüzüyle kaplandı.Yoksa bütün zihinler mi, demeli?

***

"Ne anlatıyorsun sen yahu?" diye oturduğunuz yerde şöyle bir toparlandınız, tamam!Ama ne dediğimi biliyorum.Şimdi size bahsedeceğim kitabın yazarı, ZMET Enstititü'nün ortaklarındanise çok "içeriden" biliyor.Son zamanlarda okuduğum en zihin açıcı kitaplardan biri olanin bir yerinde, çocukluğu Yugoslavya'da, partinin küçükler için oluşturduğu "piyoner" örgütünde geçen yazar meseleyi şöyle dile getiriyor."Yılın 365 günü komünist doktrin doğrultusunda telkinden geçiyordum. Gerçek fikirlerimizin beyanı ideolojimizle bağdaşmıyordu.Nedir algoritmalar, ne yapıyor?Farklı olanı görme ve fikir edinme haklarımızı sürekli ihlal ediyorlar.Yazarın deyişiyle,

***

Ne zaman dijital teknolojiden söz edilse...hâlâ "iyisi de var, kötüsü de" havasındalar.Fikir değil, bilgi değil; dileklerini söylüyorlar aslında.Bu teknolojinin kendi insan tipini oluşturduğunu, algoritmalar üzerinden çalıştığını ve algoritmaların giderek "yapay zekâ"nın eline bırakılmak üzere olduğunu falan bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar.Bu kişilere tavsiyemdir; belki "Öngörülemeyenler" adlı otobiyografik çalışmayı okuyarak bir mesafe katedebilirler.

***

Katılırız, katılmayız ama Abdula'nın modernnden bahsederken yaptığı şu vurguyla yazımı bitireyim: "Ben artık var olmayan bir ülkenin evladıyım.Gençliğimde odalar değil, bütün ülke yankılanırdı ama biz, bize yalan söylendiğini bilir, inanır gibi yapardık.Bugün siz ne durumdasınız? Size de bugün yalan söyleniyor ama bunun nasıl yapıldığının çok da farkında değilsiniz.