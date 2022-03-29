Tamam, tamam!Will Smith mesela tuvalette yakalayıp yavşağa tokadı çaksa daha iyidi.Ama, o dazor!Tamam!Kabul ediyorum...Hiç yapmasaydı keşke.Belki güzel bir "laf geçirme" yeter de artardı desem...Ama kardeşim,de sıkmadı mı?Tokat yanlış da,doğru mu?Ne?Bu da şov olabilirmiş...Olur!Varlıkları şov adamların.Bir dakika, ben bunu yazmayacaktım ki...

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Bakacaksak, koskoca ABD Başkanı üzerinden sahneye koyulan oyuna bakalım...Biden'ın sözü bu...Samimi biçimde ağzından kaçırmış gibi yaptı...Yani güvendiğin bütün odaklara "Rusya'da iktidarın değişmesi için elinizden geleni yapın" diyeceksin..., esasderdinin ne olduğunu ortaya koyacaksın...Lakin böylece Ukrayna'yı neden ateşe attığını, ne oyun çevirdiğinizi ilkokul çocukları bile anlayınca...Lafı "Ben Rusya'da iktidar değişikliği istemedim, Putin'in Ukrayna'dan çıkmasını istedim" diye çevireceksin.

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Yenir yutulur mu şimdi bu?

Yutulur!

ABD "şov"ları yutulmak içindir.

Vietnam, Irak, Afganistan...

Ta ki bizzat ABD çıkmaya karar verince herkes "uyanır" maalesef...

Birdenbire karanlıkta kalan dosyalar ortaya dökülür, bütün dünyada vah vah edilir ama olan olmuştur.

Dünyanın felaketi budur...

Bu sahneye bazen seyirci bazen de figüran olmak...

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İLK AFRİKA DÜŞECEK!

Afrika'da alarm zilleri çalıyor ama işiten var mı?

İşiten de aldırmıyor...

Mısır, buğday ihtiyacının yüzde 70-80'ini Rusya ve (ağırlıklı olarak) Ukrayna'dan yapıyor. Hani tarihinde "ekmek pahalı" diye rejimlerin devrildiği Mısır'dan söz ediyorum.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre Afrika'daki 25 ülke, Rusya ve Ukrayna'dan tahıl ithal etmeden yaşayabilecek durumda değil.

Bu ülkeler buğday ihtiyaçlarını başka kaynaklardan yarım yamalak karşılasalar bile fiyatların yüzde 20'den fazla yükseliyor olması canlarını çok yakacak.

Bütün bunlar ne anlatıyor bize?

Acılar çekilecek ve birçok ulus devlet, global vesayet altına alınacak...