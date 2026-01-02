Viral
İlk kez konuşan Güllü'nün ablasından çarpıcı açıklama! Tuğyan'a yönelik şoke eden ifadeler: Yılan gibi...
Türkiye'yi derinden sarsan ünlü sanatçı Güllü'nün ölümünde şüpheler devam ederken kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya dair yeni bir gelişme yaşandı ve Güllü'nün ablası ilk kez konuştu. Tuğyan'ı hedef alan Güllü'nün ablası 'Çok güzel bir oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu.' dedi. İşte o şoke eden sözler ev haberin detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 22:28