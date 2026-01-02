Viral Galeri Viral Liste İlk kez konuşan Güllü'nün ablasından çarpıcı açıklama! Tuğyan'a yönelik şoke eden ifadeler: Yılan gibi...

Türkiye'yi derinden sarsan ünlü sanatçı Güllü'nün ölümünde şüpheler devam ederken kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya dair yeni bir gelişme yaşandı ve Güllü'nün ablası ilk kez konuştu. Tuğyan'ı hedef alan Güllü'nün ablası 'Çok güzel bir oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu.' dedi. İşte o şoke eden sözler ev haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 22:28
Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

GÜLLÜ'NÜN ABLASI İLK KEZ KONUŞTU!
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Olaya dair Güllü'nün ablası ilk kez konuştu ve çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuğyan'ı "oyuncu" diyerek hedef alan Güllü'nün ablası "Yılan" diyerek adeta ateş püskürdü.

"CİNAYET OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Bir televizyon programına katılan Güllü'nün ablasının ifadeleri adeta şoke eden cinsten.

ANNESİNİN HABERİNİ ALINCA İLK ANDA NE DÜŞÜNDÜ?

Daha önce de gündeme taşınan olayla ilgili Güllü'nün eski patronu Ferdi Bey'e teşekkür eden Güllü'nün ablası şu ifadeleri kullandı:

O olmasaydı bu iş kaza ya da intihar diye kapanabilirdi. Ben cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum.

GÜLLÜ'NÜN EVİNDE NEDEN KAMERA VARDI?
