Kar dindi dondurucu soğuklar başladı! A Haber ekipleri bölgede

OLASI HEYELAN RİSKİNE KARŞI UYARI

Özellikle akşam saatlerinde eksinin altına düşünce o buzlanmalar, işte bu riskin getirdiği olası kazaların önüne geçmek için motokurye ve motosikletlerin sokağa çıkışları tedbirli olarak durdurulduğu bilgisini paylaşmış olalım. Biz Samsun'da Atakum ilçesinde Kocadağ olarak bilinen noktadayız. Özellikle vatandaşların kar yağışının yoğun olarak olduğu ve zaman zaman bu bölgelere gelerek kar yağışının tadını çıkarttığı bölgelerden birisi. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı evet artık tamamlandı. Kar sadece yerde varlığını sürdürüyor. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi burada yaklaşık 20 santim bir kar var. Ancak bu kar eriyip toprağın suya doymasıyla birlikte yaşanabilecek olası heyelanlar için de uyarılar var. Onu da belirtelim vatandaşlarımıza. Özellikle dik yamaçların olduğu noktalardaki ikamet eden vatandaşlarımızın kar yağışından sonra o kar yağışının toprağa doyması, toprağın yumuşaması ve beraberinde olası yaşanabilecek heyelanlara karşı uyaralım.

SAHİL KESİMLERİNE FIRTINA UYARISI

İkinci bir uyarısı ise Samsun için ve özellikle Karadeniz Bölgesi'nde, Samsun, Sinop bölgesi için geçerli bu uyarı. Yarın saat 12.00'de başlayacak şiddetli fırtına. Yarın saat 12.00 itibariyle şiddetli bir fırtına başlayacak ve 4 Aralık gece saat 03.00'e kadar bu fırtına devam edecek. Özellikle deniz üzerinden geleceğini belirtelim o fırtınanın ve sahil kesimlerinde oturan vatandaşlarımızın da yaşanabilecek o fırtınayla birlikte özellikle çatı uçması gibi herhangi bir durumlarla karşılaşmaması için onları da dikkatli ve temkinli olmaları konusunda uyaralım."