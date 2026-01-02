Kar dindi dondurucu soğuklar başladı! A Haber ekipleri bölgede

Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda uyarıda bulunduğu ve Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yurtta yağış sonrası, dondurucu soğuklar baş gösterirken, kar mesaisine çıkan A Haber ekipleri yurttan manzaraları gözler önünde serdi. İlk etapta Samsun'da son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan, iki önemli gelişmeyi aktardı. Öte yandan Artvin'de yoğun kar yağışı sonrası çığ düşmesinin yaşandığı Ardanuç'ta 3 çobandan 2'nin kurtarıldığı 1'inin ise aramasına devam edildiği olaya ilişkin A Haber Muhabiri Yüksel Akalan son gelişmeleri anlattı.

Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, kar yağışıyla birlikte yollarda çileye dönüştü. Samsun, Artvin, Diyarbakır ve Bolu gibi pek çok ilçede kar mesaisini sürdüren ekipler, çalışmalarına devam ediyor. A Haber ekipleri, yurttan kar manzaralarına ışık tutarak yaşanan çığ ve yoğun yağış sonrası son gelişmeleri aktardı.

HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINDA

Samsun'dan yayına bağlanan A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan, Samsun Valiliği tarafından paylaşılan 2 önemli açıklamayı duyurdu. Erdoğan, sıfırın altına düşen hava sıcaklığının buzlanma riski ihtimaliyle motosiklet, motokurye, elektrikli bisiklet, scooterların kullanımının yasaklandığı bildirildi. Erdoğan, ikinci bilgilendirmeyi de açıklayarak şunları söyledi:

Son dakika iki gelişmeyle başlayalım Samsun için. Biraz önce Samsun Valiliği tarafından paylaşıldı bu bilgilendirme. Bu saat itibariyle sıfırın altına düşen hava soğukluğu ve buzlanma riskinin artma ihtimali nedeniyle Samsun'da motosiklet, motokurye, elektrikli bisiklet, scooterların kullanımı ikinci bir bilgilendirmeye kadar yasaklandı tedbiren. Çünkü burada alınan tedbir son derece kıymetli ve önemli. Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu Batı Karadeniz bölgesinde, Samsun bölgesinde yağan o şiddetli kar yağışının ardından yollar adeta buz pistine dönmüş durumda.

OLASI HEYELAN RİSKİNE KARŞI UYARI

Özellikle akşam saatlerinde eksinin altına düşünce o buzlanmalar, işte bu riskin getirdiği olası kazaların önüne geçmek için motokurye ve motosikletlerin sokağa çıkışları tedbirli olarak durdurulduğu bilgisini paylaşmış olalım. Biz Samsun'da Atakum ilçesinde Kocadağ olarak bilinen noktadayız. Özellikle vatandaşların kar yağışının yoğun olarak olduğu ve zaman zaman bu bölgelere gelerek kar yağışının tadını çıkarttığı bölgelerden birisi. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı evet artık tamamlandı. Kar sadece yerde varlığını sürdürüyor. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi burada yaklaşık 20 santim bir kar var. Ancak bu kar eriyip toprağın suya doymasıyla birlikte yaşanabilecek olası heyelanlar için de uyarılar var. Onu da belirtelim vatandaşlarımıza. Özellikle dik yamaçların olduğu noktalardaki ikamet eden vatandaşlarımızın kar yağışından sonra o kar yağışının toprağa doyması, toprağın yumuşaması ve beraberinde olası yaşanabilecek heyelanlara karşı uyaralım.

SAHİL KESİMLERİNE FIRTINA UYARISI

İkinci bir uyarısı ise Samsun için ve özellikle Karadeniz Bölgesi'nde, Samsun, Sinop bölgesi için geçerli bu uyarı. Yarın saat 12.00'de başlayacak şiddetli fırtına. Yarın saat 12.00 itibariyle şiddetli bir fırtına başlayacak ve 4 Aralık gece saat 03.00'e kadar bu fırtına devam edecek. Özellikle deniz üzerinden geleceğini belirtelim o fırtınanın ve sahil kesimlerinde oturan vatandaşlarımızın da yaşanabilecek o fırtınayla birlikte özellikle çatı uçması gibi herhangi bir durumlarla karşılaşmaması için onları da dikkatli ve temkinli olmaları konusunda uyaralım."

150 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA EKİBİ BÖLGEDE

Karadeniz'in doğusunda yer alan Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşanan çığ felaketi sonrasında ekipler kar altında kalan 3 çobandan 2'sini kurtardı. Kalan son çoban için de ekipler çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, şöyle konuştu:

"Bir taraftan dondurucu soğuk hava, diğer taraftan engebeli ve zorlu arazi ve bir taraftan da tabii 150 kişilik bir arama kurtarma ekibinin çalıştığı bölgede yeni bir çığ riski de ortaya çıkabiliyor zaman zaman ve ekiplerin can güvenliğini sağlamak amacıyla da arama kurtarma çalışmalarına ara verilmek zorunda kalınıyor. Bugün itibariyle de yine akşam saatlerinde yeni bir çığ riskinin ortaya çıkması, aynı zamanda bölgedeki dondurucu soğuk havanın sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına ara verildi ve yarın sabah ilk ışıkla birlikte aslında yeniden arama kurtarma çalışmaları başlayacak.

YENİ BİR ÇIĞ RİSKİ VAR MI?

Ancak öncelikle şunu belirtelim; arama kurtarma çalışması yapılmadan önce bölgede dronlarla yeni bir çığ riski var mı ve derin vadi içerisinde sarp kayalıklar arasında karlardaki bir hareketlilik söz konusu mu, bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Ardından bölgeye 150 kişilik arama kurtarma ekibi intikal ediyor. Tabii intikal ediyor dememizin sebebi de araçla bölgeye ulaşmak mümkün değil. Belirli bir noktaya kadar araçla gidildikten sonra ardından ekipler 1 metrelik kar içerisinde yürüyerek çığın düştüğü vadiye ulaşıyor ve son kişiden aslında Bülent Gezer'den bir iz aramaya devam ediyor ancak bugün itibariyle de kendisinden bir iz bulunamadığını belirtelim.

"3'ÜNCÜ KİŞİYE HENÜZ ULAŞILAMADI"

Tabii bir de şunu belirtelim; arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık 1000 koyun, küçükbaş hayvan bulunuyordu. Tabii bunun büyük bir bölümü kurtarıldı, büyük bir bölümü Zekeriya Köy'e kadar getirildi, tahliye edildi ancak çığ altında kalan küçükbaş hayvanların da olduğu söz konusu. Ekipler çalışırken bilindiği üzere jandarma arama kurtarma ekiplerinin çubuklarla bölgede bir çalışma yapması söz konusu ve bu çubuklarla arama yaptıkları zaman kimi zaman adeta koyunlara denk gelmemek için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çünkü ekipleri yanıltabiliyor da bu durum. Bugün itibariyle de yine gün boyunca 150'ye yakın jandarma arama kurtarma, UMKE, AFAD ekibi bölgedeydi. Aynı zamanda civar köylerde bulunan vatandaşlar da yine destek sağlamak amacıyla bölgeye geldi. Bölgeyi, coğrafyayı iyi bilen diğer çobanlar da aslında o noktada arama kurtarma ekiplerine destek veriyor ancak bugün itibariyle sonuncu kişiye, üçüncü kişiye ulaşılamadı."

"BÖLGEDE DON VE BUZLANMA VAR"

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası bölgedeki gelişmelere ilişkin canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, yağışın kesildiğini ancak bölgede don ve buzlanma olduğu uyarısında bulunarak şunları söyledi:

"Şu anda Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeyiz. Medya Mahallesi'nden bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Gün içerisinde herhangi bir kar yağışı yoktu ancak don vardı, buzlanma vardı. Ancak güneş kendisini zaten göstermişti. Hemen etrafı ekranlara taşıyalım. Buzlanma hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Don var şu anda bölgede. Meteoroloji bölge müdürlüğü tarafından da uyarılar yapıldı ve vatandaşlar bu anlamda uyarıldığını söyleyebiliriz. Bakın şu anda yolu ekranlara taşıyoruz. Bir yandan da zemini de ekranlara taşıyalım. Gerçekten araç sürücüleri ilerlemekte zorlandığını söyleyebiliriz. Çünkü zemin oldukça kaygan ve sürücülerin çok dikkat etmesi gerekiyor.

"BAZI BÖLGELERDEKİ YOLLAR HALA KAPALI"

Özellikle de Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde bulunan bazı yerlerde hala yolların açılmadığı bilgisi bizimle paylaşıldı. Karacadağ bölgesinde birçok köye şu anda ulaşım sağlanmıyor. Ben yaklaşık yarım saat önce Yıllarca köyünde yaşayan biriyle görüştüm. Kendisi beni aradı. Burası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ama yol çalışması yapılmamış. Yol açma henüz o bölgede olmadığını bizimle paylaştı. Karacadağ bölgesindeki insanlar mağdur olduklarını, mahsur olduklarını ve Diyarbakır şehir merkezine gelemediklerini bizimle paylaştılar.

METOROLOJİDEN SON TAHMİNLER NE YÖNDE?

Artık bundan sonra Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde herhangi bir kar yağışı yok ancak bir don olayından bahsedebiliriz. Bir don olayı olacak ve bu anlamda da vatandaşlarımız çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kar şu anda bölgeyi tamamen kaplamış durumda. Yer yer 30 santim, yer yer 35 santim, kırsal bölgede ise 60 santimi buldu kar kalınlığı. Dolayısıyla da yağış da şu anda gözükmüyor. Buzlanma çok ciddi bir tehlike olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle araç sürücüleri için çok kritik bir süreç olacağını söyleyebiliriz. Bakın şu anda kameraman arkadaşım şu anda zemini ekranlara taşıyor. Gerçekten hem vatandaşlar hem de sürücüler çok dikkat etmesi gerekiyor."

"KAPANAN GÜZERGAH YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI"

Geçtiğimiz günlerde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu'da bir TIR'ın karıştığı kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluşmuştu. "Peki yol ne durumda, kar yağışı var mı?" Son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Burcu Özüduru ise bölgeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar yeni bir gelişme olmadığını bu noktadan söyleyeyim. Bolu önemli bir geçit hem İstanbul hem de Ankara için. Tabii geçtiğimiz günlerde D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu da giriş çıkışlara kapatılmıştı, ulaşıma kapatılmıştı. Ancak dün de Bolu Valiliği'nin aldığı kararla, yaptığı açıklamayla birlikte bu güzergahlar tekrardan ulaşıma açıldı. Bizler şu anda hemen de D-100 karayolunun olduğu yerlerden bir yerdeyiz. Hemen karşıda bakıldığı zaman bu kısım D-100 karayolu, ileri kısmı ise Bolu tüneline doğru gidiyor diyebiliriz. Ancak şu an için yollar açık ve herhangi bir sıkıntı yok.

YOL KENARLARINDA KAR YIĞINLARI OLUŞTU:

Şu an bulunduğumuz kısımlarda kar yığınlarını görebiliyoruz. Çok fazla kar yağdı çünkü Bolu'ya son 7 gündür. Yoğun kar yağışıyla birlikte, aralıklı şekilde yağmaya devam etti ve yeni yılın ilk gününe de kar yağışıyla birlikte başlamıştı Bolu. Hemen o yolları göstermek istiyorum. Özellikle kar olmadığını, şu an için de hem karayolları ekiplerinin hem de trafik ekiplerinin sahada olduğunu biliyoruz. Bizler çünkü hem D-100 karayolunu hem de Anadolu Otoyolu'nu ve kontrolünü sağladık diyelim. Herhangi bir sıkıntı yok yollarda. Buzlanma riski elbette olabilir. Çünkü eee şu an için yollarda kar olmadığını da görebiliyoruz."

