Beşiktaş'ın stadına mirasçı çıktı! "Arazi bizim" iddiasında hak sahiplerinin sayısı arttı
Türkiye'nin üç büyük kulübü arasında yer alan Beşiktaş'ta şimdilerde stad arazisi ile yeni bir kriz yaşanıyor. Antalya'da emekli bir öğretmen, Beşiktaş Stadyumu'nun bulunduğu arazinin ailesi tarafından kendisine miras kaldığını iddia etmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Olaya ilişkin dava süreci sürerken Beşiktaş Stadyumu'nun olduğu arazide çok sayıda kişinin hak sahibi olduğu ortaya çıktı. ATV'nin özel haberine göre bahsi geçen hak sahiplerinin dosyaya dahil edildiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 02.01.2026 22:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:11