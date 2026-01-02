Viral Galeri Viral Tıkla Beşiktaş'ın stadına mirasçı çıktı! "Arazi bizim" iddiasında hak sahiplerinin sayısı arttı

Türkiye'nin üç büyük kulübü arasında yer alan Beşiktaş'ta şimdilerde stad arazisi ile yeni bir kriz yaşanıyor. Antalya'da emekli bir öğretmen, Beşiktaş Stadyumu'nun bulunduğu arazinin ailesi tarafından kendisine miras kaldığını iddia etmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Olaya ilişkin dava süreci sürerken Beşiktaş Stadyumu'nun olduğu arazide çok sayıda kişinin hak sahibi olduğu ortaya çıktı. ATV'nin özel haberine göre bahsi geçen hak sahiplerinin dosyaya dahil edildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 22:58 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:11
Kara Kartal'ın boğaza nazır mabedi Tüpraş Stadyumu, şimdilerde evinde gerçekleştirdiği maçların yerine arazi krizi ile gündeme geldi.

Antalya'da yaşayan emekli bir öğretmenin iddiasına göre, Beşiktaş Stadyumu'nun bulunduğu arazinin nesiller öncesinden kendisine miras bırakıldığını öne sürerek mahkemeye başvurdu.

BEŞİKTAŞ STADYUMU ARAZİSİNDE MÜLKİYET TARTIŞMASI!
ATV'den Özlem Aktay'ın özel haberine göre 24 Haziran 2024 tarihinde açılan davada aile Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun arazisi "bize ait" diyerek hak talep etti.

Akseki Adliyesi'nde stadyumun arazisine ilişkin süreç devam ederken emekli öğretmenin açtığı miras davası sonuçsuz kaldı ve mahkemece reddedildi.

İTİRAZ EDİLDİ

Miras davasının ardından ailenin avukatları konuyu İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı ve itiraz dilekçesi kabul edildi. İstinaf Mahkemesi'nde miras davası yeniden başlarken, stadyum arazisi davasında şoke eden gelişme yaşandı.

SON DAKİKA