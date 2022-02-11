11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Neden kulak vermiyorlar?
HAŞMET BABAOĞLU
Neden kulak vermiyorlar?

Neden kulak vermiyorlar?

11.02.2022, Cuma
Niye anlatamıyoruz?
Hiç durmadan devam eden altyapı yatırımlarını ve en zor zamanda bile teknolojik gelişmeye verilen önemi neden anlatamaz olduk?
Geçen gün katıldığım "Twitter sohbet odası"ndaki herkesin samimi yakınması buydu...
Konuşmacı ve dinleyiciler arasında iktidar partisinde görevli arkadaşlar, iktidarı hem gönülden hem de gayet şuurlu biçimde destekleyen kişiler, ekonomi ve sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenler vardı.
Soruyu bana da yönelttiler.
Şunu vurguladım...
"Neden anlatamıyoruz demek, doğru soru mu emin değilim. Neden kulak vermiyorlar, diye sorarsak belki işe yarar bir noktaya varırız."
Ve sosyal tarihi bilenlere aşina bir gerçek vardır: Toplumun duymak istediği şeyler sürekli değişir, dönüşür.

***

Saat ilerlemişti.
Sohbetten ayrıldıktan sonra hatıralara öyle daldım ki, çocukluk ve ergenlik yıllarıma kadar gittim.
Süleyman Demirel'i hatırladım mesela...
Sadece Keban Barajı'yla kaç seçim götürmüştü...
Demirel adı ile Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali hep birlikte anıldı.
Esas ilginç olanı...
1965 seçimlerinde yüzde 52'yle hükümet kuran Demirel, aynı yıl barajın temelini atmıştı ama araya barajı bitirmek istemeyen 12 Mart darbe hükümeti falan girmiş, baraj ve santralin ilk dört türbini 1974'te Başbakan Ecevit tarafından hizmete açılmıştı.

***

Derken ülke büyüdü, nüfusu hızla arttı, barajlar ve santraller art arda inşa edildi, kimlerin imza attığına pek aldırılmaz oldu.
2000'li yıllarda AK Parti hükümetleri (her biri ayrı mühendislik harikası) altyapı inşaatlarını rekor seviyeye taşıdı, bunu bilmeyen var mı?
Sonunda nükleer santralin açılışına geldik dayandık.
Geçen gün gördüm şu rakamları...
Düşünebiliyor musunuz, geçtim 20 yılı, sadece 2021'de 54 baraj, 16 hidroelektrik santrali yapılmış...

***

Ancak burada duralım...
Çünkü siyaset kavrayışı sadece maddi kalkınma üzerinden yürümez, aynı zamanda "sosyal tahayyül ve tasavvurlar"a dayanır.
Altyapı gelişimi bugünün genç kuşakları için "sıradan" bir melodi gibi...
Aslında AK Parti'nin başarısı bu elbette...
Ama toplumun talep ve arzularının "sıradışı"nı aradığını anlamak gerek artık.
Başarının da problemleri var.

***


AYNA
Kendi hâlinde olmak güzeldir, bu kadar hâl bilmezlerin arasında. (ŞİRAZLI SADİ)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Vayy medeniyete bakınız! 10.02.2022 Perşembe
Yakın tarihe bakınca işler karışıyor 07.02.2022 Pazartesi
‘Bu sönen, gölgelenen dünyada’ 06.02.2022 Pazar
CUMARTESİ NOTLARI: Bityeniği 05.02.2022 Cumartesi
Servet transferi ve sonrası... 04.02.2022 Cuma
Büyükelçilerin küçüldüğü dönem... 03.02.2022 Perşembe
Sürdürülebilirlik 01.02.2022 Salı
Buluştukları elçiler onlara ne anlatıyor? 31.01.2022 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-Ocak 30.01.2022 Pazar
CUMARTESİ NOTLARI: Hazır mısınız? 29.01.2022 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA