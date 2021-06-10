Bilmek isteyen bilir...Sosyal bilimciler lafını etmek istemez ama mutlaka bilirler...Siyasetçiler mi?Bal gibi bilirler de, bilmezden gelirler...Nedir o?

***

Son olayda da aynı şeyi gördük...Ancak Maçka Parkı'nda oturan Neşe Nur Akkaya'nın kafasına bayıltıncaya kadar vuran saldırgan, bir yandan dadiye bağırmış.Saldırganın sözlerindekivurgusu ve başörtülü hanımefendiye gidilecek semtbiçmesi bu bakımdan önemli...Görüyoruz ki, sadece 28 Şubat ruhu değil, eski imtiyazlı bürokrat sınıfının ruhuna enjekte edilmiş ve torunlarına kadar geçmiş 80 yıllıksöylemi de hâlâ canlı!

***

Ama ne oldu?Derhalöğrendik.Ne yalan söyleyeyim...Bir ara olayın yarattığı öfke, "Değerli bir akademisyene bu yapılır mı?" noktasına çevrilecek diye korktum.Düşünün...İktidar partisinin genel başkanvekilinin olayı lanetleyen açıklamasında bile hanımefendinin akademisyenliği özel olarak belirtilmişti.

***

Çok uzun bir konu...

Uzatmak istemiyorum.

Ve bu vurguma aramızdan kızanlar da olacak, çünkü konunun bu yanını unutmak istiyorlar.

Şimdilik şu kadarını söylememe izin verin...

Dindarlar toplumsal pozisyonlarını, haklarını, hukuklarını savunup koruyacaklarsa, bu ancak "sade insan" olmak üzerinden gerçekleşebilir.

Bu ülkenin "sade insanı" dindardır...

Başörtüsü mücadelesini kazanan da, dindarlığını bütün itme kakmalara rağmen yıllarca ayakta tutan da onlardır.

Ve anlamamız gerekiyor ki, saldırı da "sade insan"a yapılmıştır.

***



EYVAH BODRUM!

Bodrum'da sezon "Küresel Turizm Forumu"yla açılacakmış.

Birleşik Krallık eski başbakanlarından Tony Blair telekonferans yoluyla açılış konuşmasını yapacakmış...

Ertuğrul Özkök, Blair'in uzun saçlı halini göreceği için sevinçliymiş.

Derde bakın!

Ama bana sorarsanız, Bodrum için endişelenmeye başladım.

Saddam'ın kimyasal silahları yalanının başaktörü ve Sisi darbesinin fikir babası Blair'le turizm sezonu mu açılırmış!

Adamın bagajı ve çağrışımları felaket...