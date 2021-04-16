sağolsunlar...Hem şahane bir "türkü"yle tanıştık...Hem de...Bugün kendiniolarak tanımlayan kesiminve onlara yanlamışmüzik çevresinin içindekigerçeğiylebir kez daha yüzleştik.

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Vay efendim!..Erkan Oğur, nasıl gider de Kalın'ın bestesine düzenleme yapar, arkasında gitar çalarmış!Anında sosyal medya karıştı.deyip yerin dibine batırdılar Oğur'u...Hattadiye tanımlayanlarbile çıktı.Böylece...En tutucu, en kemikler kimlermiş, bir kez daha gördük.Süreklidiye ağlaşanların nasılciddi bir hınç kampı oluşturduklarınıbir kez daha anladık.

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Ama şu da var...

Merak ediyorum...

Solun "insancıllık" söyleminin yoğunlaştırılmış nefret ve hıncın maskesi olduğu ne zaman kafamıza dank edecek?

Bütün bu olanlar karşısında sürekli "kardeşlik duygusunu pekiştirmek"ten söz etmenin veya "Erkan Oğur toplumdaki cepheleşmeye darbe vurdu" gibi pembe tezler öne sürmenin de âlemi yok!

Bugüne kadar olmayan şey, bugünden sonra da olmaz.

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SAVAŞ ÇIKAR MI?



Diyorlar ki...

Ukrayna-Rusya gerginliğinden savaş çıkmaz, çünkü bu insanlığın mahvı olur.

Evet! Büyük ihtimalle çatışmasız gerginlik sürecek.

Fakat silahların konuşacağı an ihtimal dışı değil.

Niye?

Anlatayım...

Birincisi...

Konu "insanlığın mahvı"ysa, zaten o gerçekleşti. Pandemi koşulları budur. Yani zaten bütün dünya şu an savaşta.

İkincisi...

Doğrudur, nükleer denge büyük devletlerin savaşmasına izin vermez. Ama Vietnam ve Kamboçya'da gördük. Hegemon devletlerden sadece biri sahaya iner, diğeri perde arkasında kaldığında silahlar patlayıveriyor. O zaman açık savaşan ABD'ydi, şimdi Rusya açık savaşa itiliyor, ABD ve AB perde gerisinden Ukrayna'yı cepheye sürüyor.

Üçüncüsü...

Günümüzde "war zone/ savaş bölgesi" oluşturmak ve sıcak savaşı o bölgeye sıkıştırmak hegemonların sevdiği bir yöntem. İşin gerçeği Ukrayna'da buna uygun topraklar var. Faydalı olabileceği dahi söylenebilir, mesela sıcak bir "war zone", AB'nin dağılma sürecini önler, ABD ve Rusya'nın güçlerini pekiştirir.