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HAŞMET BABAOĞLU
Hınç kampı

Hınç kampı

16.04.2021, Cuma
İbrahim Kalın ve Erkan Oğur sağolsunlar...
Hem şahane bir "türkü"yle tanıştık...
Hem de...
Bugün kendini sol olarak tanımlayan kesimin ve onlara yanlamış müzik çevresinin içindeki "nefret" gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik.

***

Vay efendim!..
Erkan Oğur, nasıl gider de Kalın'ın bestesine düzenleme yapar, arkasında gitar çalarmış!
Anında sosyal medya karıştı.
"Kirli işbirliği" deyip yerin dibine batırdılar Oğur'u...
Hatta "Naziler için sahneye çıkıp keman çalan Yahudi" diye tanımlayanlar bile çıktı.
Böylece...
En tutucu, en kemik "mahalleci"ler kimlermiş, bir kez daha gördük.
Sürekli "kamplaştırılıyoruz" diye ağlaşanların nasıl ciddi bir hınç kampı oluşturduklarını bir kez daha anladık.

***

Ama şu da var...
Merak ediyorum...
Solun "insancıllık" söyleminin yoğunlaştırılmış nefret ve hıncın maskesi olduğu ne zaman kafamıza dank edecek?
Bütün bu olanlar karşısında sürekli "kardeşlik duygusunu pekiştirmek"ten söz etmenin veya "Erkan Oğur toplumdaki cepheleşmeye darbe vurdu" gibi pembe tezler öne sürmenin de âlemi yok!
Bugüne kadar olmayan şey, bugünden sonra da olmaz.

***

SAVAŞ ÇIKAR MI?

Diyorlar ki...
Ukrayna-Rusya gerginliğinden savaş çıkmaz, çünkü bu insanlığın mahvı olur.
Evet! Büyük ihtimalle çatışmasız gerginlik sürecek.
Fakat silahların konuşacağı an ihtimal dışı değil.
Niye?
Anlatayım...
Birincisi...
Konu "insanlığın mahvı"ysa, zaten o gerçekleşti. Pandemi koşulları budur. Yani zaten bütün dünya şu an savaşta.
İkincisi...
Doğrudur, nükleer denge büyük devletlerin savaşmasına izin vermez. Ama Vietnam ve Kamboçya'da gördük. Hegemon devletlerden sadece biri sahaya iner, diğeri perde arkasında kaldığında silahlar patlayıveriyor. O zaman açık savaşan ABD'ydi, şimdi Rusya açık savaşa itiliyor, ABD ve AB perde gerisinden Ukrayna'yı cepheye sürüyor.
Üçüncüsü...
Günümüzde "war zone/ savaş bölgesi" oluşturmak ve sıcak savaşı o bölgeye sıkıştırmak hegemonların sevdiği bir yöntem. İşin gerçeği Ukrayna'da buna uygun topraklar var. Faydalı olabileceği dahi söylenebilir, mesela sıcak bir "war zone", AB'nin dağılma sürecini önler, ABD ve Rusya'nın güçlerini pekiştirir.

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