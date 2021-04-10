Şimdi böylededim ya, aklınıza hemen(posttruth)falan gelecek, biliyorum...Pandemi gibi enhayati konularda bile herkafadan ayrı ve çelişik bir" ifadesininortaya çıkışını da düşünebilirsiniz tabii... Vetabiietkisini de hesaba katacaksınız...Ama size bir şey söyleyeyim mi?..Olay (siz isterseniz buna "operasyon" diyebilirsiniz!)başladı. Akıl çekti gitti. Latife, nüktedeseniz, ne kadar arasınız, bulamayacağınızşeyler... Fıkra mı? Çok demode. Zekice şakalarmı? Kimse ilgilenmiyor... Artık sadece düşükalaylar, hoyrat şakalar, olağanüstü kaba cinselgöndermeler ve bomboş davranışlar komediişlevi görüyor. Hele genç kuşakların Youtubeve Tiktok'ta güldükleri şeylerebakıp şaşırıyorum.Ağlanacak şeylere, acınacakdavranışlara katıla katılagülünüyor... Ne yazık ki,gerçek şu:

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Dikkatli okurlarım fark edeceklerdir. Hep ""nden söz ederdim. O halde şimdi niyeyı tercih ettim, anlatayım. Mesela "deyimini düşünün. Farsça kökenli "sersemlik" bir tür "sarhoşluk" veya "ayılamama" halidir. O yüzden "kitlelerin sersemleştirilmesi" dediğimde kastettiğim şeydur. Amabaşka bir şey! Boş boş bakan, boş şeylere ilgi duyan, boşluğa kahkaha atanlara bakın, ne demek istediğimi anlayacaksınız... Kelimenin kökeni de açıklayıcı zaten:

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Komik Youtuber'lara, Tiktok komedyenlerine bakıyorum. Milyonlarca izleyen gülüyormuş... İyi ama bu videoların tekinde bile sevinç duygusunun, hakiki neşenin izi yok!

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Bahar geldi ya,meyve ağacı fidelerini etrafa dikmeye başladı. Benim en değerli ahbaplarımdandır, uzun yıllardır tanırım.derken gözlerinin nasıl parladığını, bana domates, dereotu, biber fideleri getirdiğindeki sevinci görmeniz gerek.mahallesindeki boş arazilere dikmiş. "Belki büyürler de, çocuklar görünce sevinir" diyor. Dünya Hayriye Hanımlar'ın yüzü suyu hürmetine dönüyor.