Anlatmaktan dilimde tüy bitti. CHP'nin ne, nesinde, ne degerçektenimkânı veya ihtimali vardır.Milli olmak için şucu bucu değil, önce milletle ilgili olmak gerek.Bu özellik bugünden çok önce tüketilmiş, bitirilmiştir.Ama bazı arkadaşlar bir türlü anlamak istemiyorlar.Hatta geçmişteveyaolarak tanınan CHP'lilerin geri dönüşüneumut bağlamış iktidar partisi mensupları var ki,feci bir yanılgı!

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İşte buyrun bakın...Eh, bildikleri tek politika biçimiolan adamlardan başka ne beklenebilirdi?Onların millilikten anladıkları bu...Siyasetten anladıkları bu...

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Doğu Akdeniz'de haklarımızı savunmak için...Libya'yla yaptığımız anlaşmayı savunmak için...PKK ile savaşa destek çıkmak için...Eski CHP'li vekillerin 15'i olsun, bir araya gelip bir bildiri yazdı mı? Hayır!Ama emekli amiraller kendilerini öne atıverince...Onlar datelakki ediyor ve 98'i bir araya gelip "Kanal İstanbul yapılamaz, Montrö tartışmaya açılamaz" diye bildiri yayımlıyorlar.

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Çünkü hepsi ruhentipler...Muharrem İnce'yi de her demokrasi sınavında çakarken görmekten bıkkınlık geldi.Laf cambazlıkları zamanı mı? Değil.Fakat İnce, "Amiraller değil de Ayasofya imamı mı konuşsun?" diyerek top çeviriyor.

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Umarım ben de bu konuya bir daha dönmem...

İstediğiniz adlandırmayı seçin...

Ulusalcılık, millilik, vd.

Hiçbiri onları tarif etmez.

Çünkü sırtlarını dayadıkları sosyoloji çoktan gevşedi ve ecnebileşti.

Sırtlarını sıvazlayan "dışarısı"nın da zaten ne istediği belli.

Velhasıl...

Siyasetin bu kesiminden umutlanmak umutsuz bir çabadır.

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NOT DEFTERİ



MODERN toplumun eğilimlerini eleştirmeye kalkan kişi, daha cümlesini bitirmeden, bu işler hep böyledir veya devran değişmez türünden otomatik bir itirazla karşılaşır (...) Felaketin apaçıklığı, mazeretçileri için bir artıya dönüşmüştür. (T. W. ADORNO / Minima Moralia)