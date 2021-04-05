Önce bir durup düşündüm...Postalları çoktan terlik olmuş 103 amiralin bildirisinin üzerinde hiç durmasak daha mı iyi olur diye...Öyle ya...Nihayetinde İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı'ın hemen ortaya atlayıp "" dediği bir bildiriden söz ediyoruz.Hani daha geçen ayın sonunda aşının iki doz olduğunu "unutup" da Sağlık Bakanı'na "60-65 yaş üstü nüfus 7 milyon, sen 14 milyon doz aşıyı kime yaptın?" diye soran Tıp Fakültesi mezunu politikacıdan söz ediyorum...

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Lakin tecrübemiz çok...Bulaşıp yayılıyor.En fenası da bir takımçalışılıyor.O yüzden, üzerinde durmak gerek.Düşünsenize...Karadeniz'in sularının bir "na yol açabilecek boyutta ısındığı bir sırada...Rusya, Akdeniz'in Suriye kıyılarına yeni gemiler gönderirken...Yunanistan Genelkurmayı Türkiye'yi tehdit ederken...Ukrayna Genelkurmay Başkanı "gerekirse NATO'yla birlikte Irak'ta da çarpışırız" gibi tuhaf açıklamalar yaparken...Biz, Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan'daki çıkarlarımızı korumak için teyakkuzdayken...103 Emekli amiral oturmuşlar Montrö anlaşmasını bahane edip bildiri yayınlıyorlar.

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Dikkatle bakınca, görülüyor...Bu bildiri birmetnidir.Siyaset alanını bulandırmayı amaçladığı apaçıktır.15 Temmuz'dan bu yana iktidarla dayanışma içindeki ulusalcı kesimde bir süredir ortaya çıkan "huzursuzluk" çıbanını kaşımayı hedeflemektedir.Belli ki...Has NATO'cular, sermayeye danışmanlığı askerliğinin üzerine çıkanlar ve eski neocon dostları önümüzdeki günlerde bu türden hamlelerle ulusalcıların gönlünü çelmeye çalışacaklar.

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Ha, şu da var?Bu kadar her şeyi "" da, koskoca donanmanınnasıl oldu da akıl erdiremediniz?Sizin bağımsızlık dediğiniz bizim anladığımızdan farklı mı yoksa?