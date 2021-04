Neden sen de paylaştın, diye soruyorum dostlarıma...Cevap şöyle geliyor: "Yalan olduğunu yazanlar olmuştu abi ama ben de paylaştım, çünkü doğru olduğuna inanmak istedim."Kısaca şöyle diyenler çoğunlukta tabii...

***

Konu şu...Üç gün önce sosyal medyada bir video belirdi...Camide ne yapacağını bilemezmiş gibi bir halde etrafına bakınıyor.Sonra arkasından bir sesdiye soruyor.Berduş ağır ağır kameraya doğru dönüyor ve okumaya başlıyor.Biraz Batılı selefileri andıran bir şekilde, yani bize yabancı bir tecvitle ama güzel okuyor.Ve video anında yayılıyor.Ama bir problem var...

***

Problem şu...Video kurgu...Yaptığı bir tür aktörlük...Yani ortadalik bir durumyok!Sonuç?Coşku, derin bir hayal kırıklığına dönüşüyor.Önemli bir konu...O yüzden burada da sözünü etme ihtiyacı duydum.Çünkü giderek şöyle bir tortu kalıyor geriye...Ne yazık!

***

Belki şu iki noktayı aklımızda tutmamız gerek...

Sahteliğe karşı birinci savunma mevzisi bilgi ve dikkattir...

Mesela bu örnekte şu bilgi yararlı olabilir miydi acaba, bilemiyorum: Berduşlar, meczuplar kıyısından köşesinden sufi meşreptirler ve Kuran kıraatları azıcık olsun makamlıdır.

Sahtelik karşısında ikinci ve güçlü savunma mevzisi ise duygularımızı heyecanlarımıza yem etmemektir...

Heyecan algıyla oynar. (O yüzden kapitalizm sanılanın aksine duygularımızı değil, heyecanlarımızı kışkırtır.) Heyecan hızlıdır, çabuk gelir ve geçer. Ama duyguların sorumluluk hissi yerine heyecanın özgürlük duygusu vardır ve öyle aldatır.

Bilmem, anlatabildim mi?

***



NOT DEFTERİ

Her aygıt, her iktidar tekniği boyun eğdirmekte kullanılan kendi "kutsal nesneleri"ni üretir. Bunlar iktidarı maddileştirir. Akıllı telefon, dijital iktidarın kutsal nesnesidir. Tabi kılma aracı olarak tıpkı elde taşınma kolaylığıyla bir tür cep telefonunu andıran teşbihtir. İnsanın kendini sınamasına, kendini kontrol etmesine hizmet eder. Böylece iktidar, gözetleme işini bireylere devrederek verimliliğini artırmış olur. (BYUNG-CHUL HAN / Psikopolitika)