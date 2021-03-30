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Haberler Haşmet Babaoğlu İlginç zamanlar, kalabalık korkusu, virüs...
HAŞMET BABAOĞLU
İlginç zamanlar, kalabalık korkusu, virüs...

İlginç zamanlar, kalabalık korkusu, virüs...

30.03.2021, Salı
Filmden o konuşmayı hatırlar mısınız?
1999 yapımı Matrix'ten...
Son zamanlarda pek sık aklıma geliyor.
Hani "yapay zekâ" Ajan Smith şöyle diyordu Neo'ya...
"Bu gezegendeki her memeli çevresiyle uyum içinde yaşıyor. Fakat insan öyle değil. Sizler bir yere gidiyor ve durmaksızın çoğalıp doğal kaynaklarını kurutuyorsunuz, sonra hayatta kalmak için başka bir alana geçiyorsunuz. Gezegende bunu yapan bir organizma daha var: Virüsler... Bu yüzden işte insan hastalıktır, vebadır. Ve biz bu hastalığı iyileştirmeye çalışıyoruz."

***

Filmi izleyenler bilirler...
Ajan Smith, insandan klonlanan yapay zekâ programıdır.
O da çoğalır, bulaşır, bir tür virüstür.
Ama insanın çoğalmasına karşıdır Çevrenize, haberlere, yazılıp çizilenlere bir bakın...
Ajan Smith gibi konuşanların çoğaldığını göreceksiniz.
Belki de kısa süre sonra ana akım medya dediğimiz mecra bütünüyle Ajan Smith'leşecek...
Şimdi pandemi ve "bilim kurulları" yoluyla virüslerden nefret etme/ettirilme aşamasındayız.
Ya sonra?
Aynı yollarla, gün gelip kendimizden nefret etmemiz istenirse, şaşırır mıyız?

***

Kilit kelime "çoğalmak" ya da belli bir alan (coğrafya, ülke, yeryüzü) üzerinde haddinden fazla kalabalıklaşmak...
"Yeni dünya düzeni" mühendisleri de "kalabalık" kavramıyla korkutmayı seviyorlar.
Nüfus ile viral yayılma özdeşleştiriliyor.
İşin hilesi/numarası burada.
Esas problem olarak gördükleri şey nüfus.
Şimdi olmasa orta vadede "kalabalık yeryüzü"nü tenhalaştırmayı kafaya koydular.
Bilen bilir, zaten salgın hastalıklar bilimi için "kalabalık", negatif şart olarak temel bir yere sahiptir. Neolitik dönem, insanlık tarihinin ilk kalabalıklaşma dönemidir ve aynı zamanda salgınların çıkışının başlangıcıdır.
Şimdi yeni pandemilerin sırada beklediği tezi de aynı temele dayanıyor.

***

Tabii ki...
İlk iş kalabalığı kötü göstermek, kötülemek...
Şimdiden bu fikir zihnimizin derinlerine yerleştirildi.
Durup bir bakın...
Pandeminin suçlusu olarak da kalabalıklar gösterilmiyor mu?
Sosyal mesafe giderek uzak durmaktan tenhalaşmaya, birbirimizden kopuşa, hatta korkuya doğru evrilmiyor mu?
İlginç zamanlardayız vesselam!
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