Filmden o konuşmayı hatırlar mısınız?1999 yapımı'ten...Son zamanlarda pek sık aklıma geliyor.Hani "yapay zekâ"şöyle diyordu'ya..."Bu gezegendeki her memeli çevresiyle uyum içinde yaşıyor. Fakat insan öyle değil. Sizler bir yere gidiyor ve durmaksızın çoğalıp doğal kaynaklarını kurutuyorsunuz, sonra hayatta kalmak için başka bir alana geçiyorsunuz.Bu yüzdenişte insan hastalıktır, vebadır. Ve biz bu hastalığıiyileştirmeye çalışıyoruz."

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Filmi izleyenler bilirler...Ajan Smith, insandan klonlanan yapay zekâ programıdır.O da çoğalır, bulaşır, bir tür virüstür.Amakarşıdır Çevrenize, haberlere, yazılıp çizilenlere bir bakın...Belki de kısa süre sonra ana akım medya dediğimiz mecra bütünüyle Ajan Smith'leşecek...Şimdi pandemi ve "bilim kurulları" yoluylaaşamasındayız.Ya sonra?Aynı yollarla, gün gelipistenirse, şaşırır mıyız?

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Kilit kelimeya da belli bir alan (coğrafya, ülke, yeryüzü) üzerinde haddinden fazla kalabalıklaşmak..."Yeni dünya düzeni" mühendisleri dekavramıyla korkutmayı seviyorlar.Esas problem olarak gördükleri şey nüfus.Şimdi olmasa orta vadede "kalabalık yeryüzü"nü tenhalaştırmayı kafaya koydular.Bilen bilir, zaten salgın hastalıklar bilimi için "kalabalık", negatif şart olarak temel bir yere sahiptir. Neolitik dönem, insanlık tarihinin ilk kalabalıklaşma dönemidir ve aynı zamanda salgınların çıkışının başlangıcıdır.Şimdi yeni pandemilerin sırada beklediği tezi de aynı temele dayanıyor.

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Tabii ki...Şimdiden bu fikir zihnimizin derinlerine yerleştirildi.Durup bir bakın...Pandeminin suçlusu olarak da kalabalıklar gösterilmiyor mu?giderek uzak durmaktandoğru evrilmiyor mu?İlginç zamanlardayız vesselam!