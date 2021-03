Çok değerli iktisat tarihçimizdünya hayatından ayrıldı. Mekânı cennet olsun. Akademik unvanların değil, ilmin peşinden giden bir âlimdi. Doktora tezini yazıp bitirmeyi erteleme gerekçesini bir söyleşisinde şöyle dile getirmişti:Bir açık oturumda kendisine "Osmanlı'yı çok büyütüyorsunuz" diyen Mete Tunçay'a verdiği cevap da unutulmazdır: "Siz yüz kat küçülttüğünüz için biz on kat büyüttüğümüzde bile çok alacaklıyız, rahat ol."

***

Kovid-19'dan "kurtuluş" aylardır buraya not düştüğüm gibi sürekli erteleniyor, ertelenecek.mühendislerinin pandemiye ihtiyaçları sürüyor çünkü... Ayrıca ilginçtir ki, bilim çevreleri önümüzdeki 20 yıl içindegöreceğimizden eminler. Nature gibi hakemli ve ciddi dergilerde sürekli bunu iddia eden yazılar yayımlanıyor. Okuduklarımdan bende geriye kalan izlenimi soracak olursanız, net:dediğimiz şey katmerlenerek sürecek... Bildiğimiz anlamdaiptal. "İnsanlık tarihinde bir devrim bu, hatta devrilip basbayağı yere serilmek" mi diyorsunuz? Eh, onlar haklı çıkarsa, kitleler onlara uyar/uydurulursa, sonuç bu!

***

Bazen de bakıyorum ve içimden diyorum ki: Yoksa her şey yinebir temele mi oturuyor? Daha yenini falan yaşamışken, şimdi de medyadahaberleri çıkmaya başladı. Anladınız siz onu!

***

Dükkânlar çalışsın, esnaf işini görsün, saatlerce mesai yapan satış görevlisi gençlerin cebine azıcık para girsin istiyorum ama bu iş yürüyecek gibi değil. On yılda ahtapot gibi büyüyüp şehri saran AVM'ler can çekişiyor.Birinde dükkânların yarısı kapanmıştı. Diğerinde in cin top atıyordu. Demek ki artık gerçekçi olup yeni iş hamleleri yapmakta fayda var. Geçen ay internet üzerinden kart ödemesi rekor kırmış. Bu tercih ortada AVM falan bırakmaz, heleunutun!

***

Dergiler ünlülerleanketlerini seviyorlar. Ortak cevap: Sabır... Söylediklerini dikkatle okuyunca görüyorum ki, tuzu kuru bekleyişi "sabır" sanıyorlar.