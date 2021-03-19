Merak ediyorum...Şu aşağıda örneğini vereceğim türde haberlerle karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz?İlgilenmeden geçiyor musunuz?Bakıp "Ee nolmuş?" mu diyorsunuz?mı diye geçiyor içinizden?Yoksahaberlerinetakılıp öfke deşarjını mı tercih ediyorsunuz?Eh, haklısınız belki de!Çünkü salgın malgın derken hayatımız değişiyor ama ağzımızı açacak halimiz kalmadı.

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Sözünü ettiğim şey, geçtiğimiz günlerin sıcak gelişmeleri...Mesela...Sabancı Holdingaçıkladı.Kullanılan kelimeye bir daha dikkatinizi çekerim...Kalıcı...Bu, "İş tanımı uygun olan herkes uzaktan çalışacak" demektir.Yani beyaz yakalıların tamamı, gri yakalıların yarısı...Nitekim holding yöneticileridiyorlar.Hatırlarsınız, yıl başında da Koç Holding aşamalı olarak 35 bin ofis çalışanını evden çalışmaya yönelttiklerini açıklamıştı.

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Dünya ölçeğinde baktığımızda...biliniyor.Yakında bu oran büyüyecek, şüpheniz olmasın.Otomotiv üreticileri de ofis elemanlarını evlerine göndermekte kararlılar: Peugeot ve benzeri markaların sahibi Fransız Group PSA bu konuda başı çekiyor.Alman otomotiv devi Volkswagen'in merkezi geçen hafta ilginç bir haberle gündeme geldi: Şirket ilk etapta 4 bin çalışanını erken emekliliğe ayıracak, 2025'e kadar işgücü maliyetlerini önemli oranda azaltacak. (Bunun gri yakalıları da dahil eden bir işten çıkarmayla sonuçlanacağını çocuklar bile anlamıştır herhalde!)

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Yeryüzü yaklaşık 150 yıldırileayrımı üzerinde dönüyor.Bir kez olsun, durup düşünün...Anlayacaksınız ki...Esas hikâye kapanmalar, kısıtlamalar falan değil, kökten birprogramı...Fark edeceksiniz ki...Devletler de şirketlere uyarsa...Yani bürokratik istihdam da bu modele geçerse...Emin olun ki...Birkaç yıl içinde...her şey değişir/değişecek.Hazır mısınız?