" cümlesiylebaşlıyor sahne...Bir eylemi anlatmaya bir müzik parçasına giriş yapar gibi başlamak böyle bir şey olsa gerek., Halid Ziya Uşaklıgil'in roman kahramanı..."Her sabah penceresini açarak tulu'u, mevcudatın güneşe tebessümler yollayarak ihtiramını seyreden" gencecik bir kız.

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Roman bir sahafta tesadüfen karşıma çıktı.Uşaklıgil'in henüz yirmi yaşına bile varmamışken yazdığı, belki "bir roman.Hemen okudum ve sevdim.Böylece önemsizliğinin benim için bir önemi kalmadı.Çünkü "" oldu.İlk olarak da bu satırların yer aldığı paragrafa takılıp kaldım, dönüp dönüp bir daha okudum., sizede aktarmak istedim.

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Sonrasını bugünün diline çevirerek aktarayım...Tabii yazarımız sabah sisi veçimenlerin üzerindekiçiyi de unutmamış...Onu orijinal haliyle alıntılıyorum..." ne diye soranlarınızolacaktır.Çiy tabii ki!

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Biliyorum...Diyeceksiniz ki, bu dil çok demode, geçti artık.Bir çoğunuz da "Ee?" diyecek; "Ne olmuş yani?"Tam öyle değil.Hayır!İşin özü nasıl bakıp yaşadığında.Böyle tasvir etmeye gelince..."leri unutmuş, sadece saatleri bilen günümüz edebiyatı ne fecri, ne seher vaktini tasvir edebiliyorGeçelim sabahı...Haşim'in akşamlarını alalım...Bir elin parmaklarını geçmez.

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Okunmayacak yazıyı daha fazla uzatmayayım...Zaten yerim de çarçabuk bitti.dedim ya...Belki bunun için en iyi başlangıç onun eşsiz "" başlıklı makalesini okumak...Zihin açar.Biraz dakatar ki, yerden göğe hakkıdır.