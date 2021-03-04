04 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Enerji israfı
HAŞMET BABAOĞLU
Enerji israfı

Enerji israfı

04.03.2021, Perşembe
Okumuş adam, bir yerden üç yavru ayının oyuncu fotoğraflarını bulmuş...
Olayı da Finlandiya'ya yakıştırmış...
"Orada ayılar bile mutlu" diyor.
Böyle bir kalıp var...
Almanya diyorsun...
İsveç diyorsun...
Japonya diyorsun...
Her seferinde laf Türkiye'ye çakılmış oluyor.
Kendi aralarında öyle ezik bir dil kurmuşlar işte!
Bayılıyorlar buna, birbirlerini alkışlıyor, bu kalıbı her gün en az bir kere kullanmadan rahat edemiyorlar.
Kolektif aşağılık kompleksi diye bir şey varsa, budur.

***

Eh, çoğu zaman cehaletleri paçalarından akıyor...
Çünkü Finlandiya'da "ayılar bile" değil, sadece ayılar mutlu belki de...
Ama bu tipler başka ülkeleri yüceltip kendi ülkelerini aşağılayan kalıplara öyle iman etmişler ki, "Gerçek acaba ne?" diye azıcık araştırmak umurlarında değil.
Oysa Finlandiya intihardan kırılan ülkelerden...
Depresif, mutsuz, kederli insanlarla dolu bir ülke...
Alkolizm oranları ve cinayet gibi suçlarda halleri feci...
Bu "okumuş"lar gerçekten okumuş olsalar...
Mesela bir iki Fin romanına veya filmine baksalar...
Bilirler ama nerdeee!

***

Peki şu an ben ne yapıyorum?
Enerjimi israf ediyorum.
Çünkü bu tiplere laf anlatmaya çalışmak boş iş...
Bunları o eziklikten vazgeçirmeye çalışmak da öyle...
Diyelim ki, politikacılar bunu yapıyor; çünkü böylece gündemi sıcak tutuyorlar, anlaşılır bir şey.
Fakat bana, bize ne oluyor?
İkna olup kendilerine çekidüzen vereceklermiş gibi dil döküp duruyoruz...
SİHA'ları markette satılan drone'larla aynı şey sanan...
İlkokul seviyesinde bir kitaba ağlayıp bayılarak 2 bin 500 lira veren...
Ekoloji lafından "musluk kapatma"yı anlayan tiplere laf anlatmak mümkün mü?
Bu enerji israfına son verme zamanımız geldi de geçiyor.
Dünya çok kritik bir dönemden geçiyor.
Konuşmamız gereken çok daha önemli şeyler var.

***

NOT DEFTERİ

Bu dünya çok ısınmış, çok kızmış bir hamama benzer, orada nefes alamaz olursun, bunalırsın; ruhun da pek sıkılır. Hâlbuki hamam enlidir, boyludur. Fakat sıcaklığı yüzünden, sana dar gelir, canın sıkılır ve usanırsın. Dışarı çıkmadıkça gönlün ferahlamaz. O hâlde hamamın genişliğinden sana ne fayda olur?
(ŞİRAZLI SADİ / Gülistan)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Zigguratta ‘dinler arası’ ayin... 02.03.2021 Salı
28 Şubatçılık bitmedi! 01.03.2021 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-Şubat 28.02.2021 Pazar
Cumartesi notları: Atlara gidecek miyiz? 27.02.2021 Cumartesi
Kovid’siz bir hayat 26.02.2021 Cuma
Yumuşak aydın olmaz, o başka bir şeydir! 25.02.2021 Perşembe
Yalan duyarlıklar 23.02.2021 Salı
İşyerinde zorbalık, nasıl da tanıdık! 22.02.2021 Pazartesi
Hayaller çekip gidince, hatıralar imdada yetişir 21.02.2021 Pazar
Cumartesi notları: Süslendikçe sislenen hayatlar 20.02.2021 Cumartesi
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA