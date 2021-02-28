Dünyanın tahammül edilemez bir yer olduğuna dair çoktandır kanıt gerekmiyor. (/ O Gün İçin Bir Şemsiye)

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Anonim bir aptallığı yaşıyor insanlar (...) Bedenimizi ve ruhumuzu uyuşturan hormonların bizi başarılı, zeki ve vazgeçilmez kıldığını sanıyorlar. (/ Kanamalı Haydut)

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Hayallerimizde kendimiz olmanın yüküne yer yok. (/ Kader)

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Aslına bakarsanız çoğunluğumuz, "sokma", "gelgit" ya da "çakma akıl"la yaşıyor. (/ Bir Atımlık Akıl-Ruhsal Hastalıkların Kaynağı: Metcezir Mizaç)

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Mutlu olmak, korku duymaksızın kendi kendinin farkına varabilmektir. (/ Son Bakışta Aşk)

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İktidar, ne kadar büyükse o kadar sessiz iş görür. (/ Psikopolitika)

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İlim, iflaslardan ibarettir ve zekâların zaferi ne kadar yüksek olursa olsun, hakikatin yüzünü açamaz. (/ Mülakatlar)

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Dünyada kültür yönetimini elinde tutan güçlerin sadece Müslümanlar için değil, yeryüzünün tüm halkları için istediği bir tek şey var: İnsanlar, birer yaratılmış olduklarını unutarak yaşasınlar. (/ Türkiye'nin Kaderi)

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Otuz senelik dostum sözde. Herifçioğlu beni bir kez bile dinlemedi. Dinlememiş, diyeyim. Kendi anlatacağı şeylere bir hazırlık olsun diye bana sorular sormuş (...) Bana bir kez hak vermemiş. Bunu anlamam otuz senemi aldı. Otuz sene... konuşmuş! Otuz sene... anlatmış! Otuz sene... övünmüş! (/ Baltan Taşa Değecek)

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Kazım çoban günlerinden kalma sözlerle sivri acının güneşin acısı olduğunu bildirdi. Cıgarasını içiyordu, gözünde kocaman siyah gözlükler vardı. Güneşin acısından söz ediyordu. Nebile'nin gözlemesinden söz eder gibi...Sordum: Nedir güneşin acısı?Bizim buralarda güneşle otlar hısım akraba gibidirler. Böyle dedi. Güneşi süzerler çiçeklerle biberler, tatlısı bala gider, acısı bibere! Böyle dedi. Güneş hem tatlıdır, hem acı. Bibere acısını verir, bala tatlısını...Kazım dedi ki sonra: Tuz ortada durur! (/ Defterler)

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Her şey daha kötüye gitti (her zaman öyle olur) aslında... (/ Bir Çift Söz)