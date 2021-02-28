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HAŞMET BABAOĞLU
Altını çizdiğim satırlar-Şubat

Altını çizdiğim satırlar-Şubat

28.02.2021, Pazar
Dünyanın tahammül edilemez bir yer olduğuna dair çoktandır kanıt gerekmiyor. (WILHELM GENAZINO / O Gün İçin Bir Şemsiye)

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Anonim bir aptallığı yaşıyor insanlar (...) Bedenimizi ve ruhumuzu uyuşturan hormonların bizi başarılı, zeki ve vazgeçilmez kıldığını sanıyorlar. (AHMET KEKEÇ / Kanamalı Haydut)

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Hayallerimizde kendimiz olmanın yüküne yer yok. (TIM PARKS / Kader)

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Aslına bakarsanız çoğunluğumuz, "sokma", "gelgit" ya da "çakma akıl"la yaşıyor. (F. KARSON-A. KOCABIYIK / Bir Atımlık Akıl-Ruhsal Hastalıkların Kaynağı: Metcezir Mizaç)

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Mutlu olmak, korku duymaksızın kendi kendinin farkına varabilmektir. (WALTER BENJAMIN / Son Bakışta Aşk)

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İktidar, ne kadar büyükse o kadar sessiz iş görür. (BYUNG-CHUL HAN / Psikopolitika)

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İlim, iflaslardan ibarettir ve zekâların zaferi ne kadar yüksek olursa olsun, hakikatin yüzünü açamaz. (SAMİHA AYVERDİ / Mülakatlar)

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Dünyada kültür yönetimini elinde tutan güçlerin sadece Müslümanlar için değil, yeryüzünün tüm halkları için istediği bir tek şey var: İnsanlar, birer yaratılmış olduklarını unutarak yaşasınlar. (CELAL FEDAİ / Türkiye'nin Kaderi)

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Otuz senelik dostum sözde. Herifçioğlu beni bir kez bile dinlemedi. Dinlememiş, diyeyim. Kendi anlatacağı şeylere bir hazırlık olsun diye bana sorular sormuş (...) Bana bir kez hak vermemiş. Bunu anlamam otuz senemi aldı. Otuz sene... konuşmuş! Otuz sene... anlatmış! Otuz sene... övünmüş! (ABDULLAH HARMANCI / Baltan Taşa Değecek)

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Kazım çoban günlerinden kalma sözlerle sivri acının güneşin acısı olduğunu bildirdi. Cıgarasını içiyordu, gözünde kocaman siyah gözlükler vardı. Güneşin acısından söz ediyordu. Nebile'nin gözlemesinden söz eder gibi...
Sordum: Nedir güneşin acısı?
Bizim buralarda güneşle otlar hısım akraba gibidirler. Böyle dedi. Güneşi süzerler çiçeklerle biberler, tatlısı bala gider, acısı bibere! Böyle dedi. Güneş hem tatlıdır, hem acı. Bibere acısını verir, bala tatlısını...
Kazım dedi ki sonra: Tuz ortada durur! (HİLMİ YAVUZ / Defterler)

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Her şey daha kötüye gitti (her zaman öyle olur) aslında... (JULIAN BARNES / Bir Çift Söz)
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