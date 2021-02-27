Torunum yerine koyduğum bir bebecik var. Üç buçuk yaşında ama pek dilli. Görüntülü konuşuyoruz.Çünkü her seferinde "Bir şey söyleyeceğim" diye önce yutkunup ardından şöyle diyor:Ah, o "virüs bitince" sözü var ya, hem onun hem de benim içimi biraz daha çizmeye başladı. Minik gözlerindeki muğlak beklentiyi görmek öyle zor ki!.. Neyse, anlatmak istediğimi anlatmaktan vazgeçtim. Burada keseyim... Siz anladınız zaten! Anne-babalar derinden anlıyorlardır.

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Bir okurum hatırlattı: 4 Aralık 2018'de çıkanbaşlıklı yazımda sanki 2020'yi anlatmışım... İçime mi doğmuş? Yoksa satır aralarını okumak alışkanlığımdan mı kaynaklanıyor, bilemiyorum. Yazımda dev bir seyahat şirketinin, müşterilerine "Asya'da risksiz seyahat etmeyi planlıyorsanız, gideceğiniz tek yer Singapur'dur" tavsiyesinden de söz etmişim. Malum 2018'debaşlıklı yazımda da dünyayı karantinaların beklediğini yazmıştım... Peki ne oldu?Bunu bir iki yıl sonra anlayacağız. Şu an pek çok bilgi karanlıkta tutuluyor. Fakat yine de 2019 yılı sonbaharında Rusya'da olağandışı bir zatürre salgını baş gösterdiğini artık bilmeyen yok. Kovid-19'un 2019 Kasım'ında Avrupa'da başladığı iddiaları da hafife alınmamalı.

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Anlamak içinkonforunun bozulmasını, anlatmak içinde bedel ödemeyi göze almak gerekiyor.Çünkü

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bir öncekinden daha tez canlı, daha heyecanlı, hatta çoğu "maymun iştahlı"ydı. Durmuyor, duramıyorlardı. Bu kadar hiperaktif dürtü ve enerji dışarıdan bakıncaduygusu yaratıyordu. Hatta kendi adıma birçok hiperaktifte "bariyerlere çarparak durmaya karşı gizli bir arzu" gözlemlediğim bile olmuştur. Ne oldu? 2020 geldi ve duvara gerçekten de çarpıldı.

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Bazılarını buraya da aktardığım notlarım vardı...diye başlayan.... Kulak misafirlikleri, tanışıklıklar, sorular, cevaplar... Şimdi ne kadar uzaktalar?