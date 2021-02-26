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HAŞMET BABAOĞLU
Kovid’siz bir hayat

Kovid’siz bir hayat

26.02.2021, Cuma
Yüzünüze takıyorsunuz...
Çenenizi kapatıyorsunuz...
Burnunuzu da...
Ama akıllı telefon, akılı süpürge, akılı bina falan gibi...
Bu da akıllı maske.
Maskenizle telefonunuzdaki uygulama arasında bağlantı var.
Böylece maskeniz soluk alıp vermenizi ve karbondioksit birikimini ölçüyor.
Fazla karbondioksit biriktiyse, hemen "Biraz temiz hava alın!" diye uyarıyor.
Yıkama vaktiniz geldiyse, "Beni yıka!" diyor.
Takmayı unuttuysanız, alarm çaldırıyor.
Daha bir sürü özelliği var ve çöpe atıldığında çözünüyor.
World Economic Forum (yani şu malum Davosçular!) buna "Geleceğin maskesi" diyor.

***

Biliyorum, içinizden "Aaa!" çektiniz, "Yok artık" dediniz, hani bitecekti bu işler?
Haklısınız...
Çünkü DSÖ bile ortalığı rahatlatmaya çalışıyor bugünlerde.
İnsanlar patlamak üzere çünkü...
Ama görüyorsunuz işte!
Global elitler, geleceği nasıl kurgulayacaklarına dair ipuçlarını yavaş yavaş sergilemeye başladılar.
Davosçular ne diyor, ne hakkında araştırma yaptırıyor, neyin reklamını yapıyorsa, üzerinde durmak gerekir.
"Geleceğin maskesi"nden söz ediyorlarsa, hepimize geçmiş olsun!
Ara ara yazıyorum...
Biz küçük esnaf, küçük işletme diyoruz mesela...
Daha fazla sıkıntı çekmeden hepsine el vermek gerekir diye parçalanıyoruz...
Ama Davosçular "Unutun bunu, dünya değişecek, siz de işlerinizi, mesleklerinizi, becerilerinizi değiştirin" diyorlar.
Verdikleri tarih de pek yakın: 2025...

***

Peki Kovid'siz hayat yakın mı?
Yılbaşında altını çizdiğim şey büyük bir sapma olmazsa, gerçekleşecek...
Yani, yaza doğru önemli bir ferahlama yaşanacak.
Sıkılanların gazı alınacak.
Sonra eylül-ekim kritik eşik...
Lakin meselemiz "Kovid'siz bir hayat" ise...
Önüne engel üstüne engel koyuluyor.
Guterres'in timsah gözyaşlarının nedeni de anlaşıldı.
"Uzmanlar" iki gündür yazıp duruyorlar...
Eğer 130 ülke tek doz aşı bile alamamışsa, aşılama kampanyaları küreselleşmezse virüs nasıl yenilebilir, diyorlar.
Sonuç?
İmkânsızı söylemenin anlamını çocuklar bile bilir...
Yani Kovid'siz bir dünya, Kovid'siz bir hayat daha çok uzakta...
Üstelik bu mantıkla, aşılama kampanyaları az çok iyi bir noktaya geldiğinde ilk aşılananların bağışıklık periyodları tamamlanmış olacak...

***

Ne yazmamı bekliyordunuz?
Gerçeklerden kaytarmamı mı?
Bazı "köşeciler" gibi bütün olup bitenler yüzünden sade insanları suçlama kolaycılığına sapmamı mı?
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