Yüzünüze takıyorsunuz...Çenenizi kapatıyorsunuz...Burnunuzu da...Maskenizle telefonunuzdaki uygulama arasında bağlantı var.Böylece maskeniz soluk alıp vermenizi ve karbondioksit birikimini ölçüyor.Fazla karbondioksit biriktiyse, hemendiye uyarıyor.Yıkama vaktiniz geldiyse,diyor.Takmayı unuttuysanız, alarm çaldırıyor.Daha bir sürü özelliği var ve çöpe atıldığında çözünüyor.World Economic Forum (yani şu malum Davosçular!) bunadiyor.

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Biliyorum, içinizden "Aaa!" çektiniz, "Yok artık" dediniz, hani bitecekti bu işler?Haklısınız...Çünkübugünlerde.İnsanlar patlamak üzere çünkü...Ama görüyorsunuz işte!yavaşyavaş sergilemeye başladılar.Davosçular ne diyor, ne hakkında araştırma yaptırıyor, neyin reklamını yapıyorsa, üzerinde durmak gerekir.nden söz ediyorlarsa,Ara ara yazıyorum...Biz küçük esnaf, küçük işletme diyoruz mesela...Daha fazla sıkıntı çekmeden hepsine el vermek gerekir diye parçalanıyoruz...Ama Davosçular "Unutun bunu, dünya değişecek, siz de işlerinizi, mesleklerinizi, becerilerinizi değiştirin" diyorlar.Verdikleri tarih de pek yakın:

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Yılbaşında altını çizdiğim şey büyük bir sapma olmazsa, gerçekleşecek...Yani,önemli bir ferahlama yaşanacak.Sonra eylül-ekim kritik eşik...Lakin meselemiz "Kovid'siz bir hayat" ise...Önüne engel üstüne engel koyuluyor."Uzmanlar" iki gündür yazıp duruyorlar...Eğer 130 ülke tek doz aşı bile alamamışsa, aşılama kampanyaları küreselleşmezse virüs nasıl yenilebilir, diyorlar.Sonuç?çocuklar bile bilir...Yani Kovid'siz bir dünya, Kovid'siz bir hayat daha çok uzakta...Üstelik bu mantıkla, aşılama kampanyaları az çok iyi bir noktaya geldiğinde ilk aşılananların bağışıklık periyodları tamamlanmış olacak...

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Gerçeklerden kaytarmamı mı?Bazı "köşeciler" gibi bütün olup bitenler yüzündensapmamı mı?