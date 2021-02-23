Çirkinliğin üzerine inşa edilmiş duyarlıklar var...Alkış toplamak için sergilenenAma kim için tiksindirici?Sahnenin arkasını görebilen, azıcık olsun düşünen ve olup biteni bilen için elbette!

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'in Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşma tam böyle işte...Neymiş, Guterres ilk kez sert çıkmış...Demiş ki..."Aşı konusundaki durum inanılmaz biçimde adaletsizdir.Bu küresel toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sınavdır."Vayy canına!..Sanırsınız ki, aşılar küresel kamu yararına üretiliyor, bunu da BM idare ediyor.Keşke öyle olsa...Madem salgın küresel, çaresi (tabii çareyse!) de küresel olmalı ve eşit dağıtılmalı, değil mi?Ama olmaz, olamaz.

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Timsah gözyaşları döküyor.sahnelenmiş bir gösteri.Baktım ki...Bizimkonuşmayı hemen orayaburaya "linklemeye" başlamışlar...Kendilerine "Size aşı yok, çünkü önemli olan eşitlik, aşıları yoksul ülkelere gönderdik" dense, ortalığı birbirine katacak tipler oysa. Bazılarını yakından tanıyorum da ondan bu kadar rahat söylüyorum.

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Yok tabii öyle bir dünya!O türden bir küreselleşme hiç olmadı, tersine küreselleşme denilen şey eşitsizliği daha da derinleştirdi.Yok öyle bir ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Rusya!Zurnanın zırt dediği yer o ki...

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İşin doğrusu...

Dünya bir kapana sıkıştı.

Gayet kapitalist bir kapan...

Eğer derdimiz dünyada adalet ise...

Guterres'i, bugünkü BM'yi falan boşverin...

Ağır ağır bu düzeni al aşağı etmeyi planlayın.

Tabii şimdi aklıma mart, nisan aylarında "Bak, virüs zengin fakir dinlemiyor" deyip duran şabalaklar geliyor...

Gülmüyorum, çünkü ağlanacak bir şey.

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NOT DEFTERİ

Yazılanı anlamıyorsan, yazılmayana bak. (GEORGE PEREC / Kayboluş)