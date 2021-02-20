Çifti kapak konusuyapan dergideki başlık bu. Bir haftasonra cerrah koca önce karısını sonrakendini öldürdü... Klişeler mahvediyorbizi. Neden? Çünküsadecedergileri, gazeteleri, TV'leri değil, doğrudanzihinlerimizi de işgal ediyorlar.Yalan hayatlar süslü kelimelerle örtülüyor.Sonrası? Acıklı...

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Kahramanlardan biri doktor olunca adıoluyor. İlişkide tutkulu bir yan söz konusuysa, hemenkavramı yardıma çağrılıyor. Oysa ne ilgisi var? Cesaretiniz varsa, cevabını verin: Hiçbir ilgisi yok!

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Son anda büyümesi önlenmiş çatışmaların, bastırılmış psikolojik sorunların, herkesin imreneceği bir zenginlikle perdelenmiş mutsuzlukların "" gibi bir yanı olabilir mi?Bunu yaşayanlar hiç vakit kaybetmeden gerçeği kendilerine itiraf etmeliler.

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Bütün dünyada en çok tartışılankonulardan biri bu... Mekanınyüzde otuzunu kullanmak, müşterininfazla kalmasını engellemek falan, bunlarçocukça kendini kandırmacalar,geçiniz. Belki her şey eski haline dönmüşgibi hissedip rahatlayacağımız birzaman da gelecek, fakat bu durumunuzun sürmeyeceği düşünülüyor. Çünküsık sık yazdığım gibi, salgın sırasındadavranış kalıplarımız ve seçimlerimizdeyeni sayfalar açıldı. O halde soralım:Öyle görünüyor. "Fine-dining" içinkıyamet!

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Tabii "dışarıda yeme içme sektörü çok inatçıdır, her krizden güçlenerek çıktı" diyenler de var. Haksız sayılmazlar. Fakat bir noktayı unutuyorlar: Ya "" dediğimiz şey hedef alındıysa? PANDEMİ'nin esas derdi "ın yoğunluğunu düşürmekse? Bunun da işaretleri çok...

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Amin Maalouf'un yeni romanı "" gerçekten farklı ve ilginç... İlk başta bir Trevanian romanını andırıyor, sonra distopik bir dünya kuruyor. Bir yanıyla "" romanı, öte yanıyla bugün yaşadıklarımıza yönelik "" romanı aslında... Ama neyi anlayacak gelin?.. Orası karışık. Okuyorum. Bir şey çarçabuk kitabı bitirmemi önledi. Ben de onu anlayamıyorum.