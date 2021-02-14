Hz. Ali'nindediğini rivayet ederler.Yol mu tükendi, yoksa yolcu mu, bilemiyorum.Ama şunu biliyorum; ne o hazza kapılan, ne de zahmetine katlanan kaldı sanki.Popüler kültürünleri işimizi bitirdi mi?Şarkılar, şiirler, öyküler kalbe dair ne biliyorsak, hepsini sakız gibi çiğneyip bir kenara mı fırlattı?Belki hepsi...

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yine geldi çattı diyorlar...Bana sorarsanız...Sevgisizliklere cila atma günü...Perakende sektörünü ve ilişkilerdeki yalanlarıgünü de diyebilirsiniz...Belki de haklısınız, bu kadar da sert olmanın anlamı yoktur, şunun şurasında herkesdur.Gerçi evlere hapsolduk bu kez.Yanihavasına girilemeyecek;hani "ambiyans" diyorlar ya,işte o eksik kalacak!Ama yine de soruyorum işte...Kalbin bunlarla ne işi var?Tamam! Tamam, sustum.

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Geçmişte çok yazdım, çok söylenip durdum, yine kendimi alamıyorum...Hafta içinde kalp biçimli mumlar, kalpli iç çamaşırları doldurmuş muydu vitrinleri?kalbimizi ısıtacak, birbirimize sevgimiziartıracak diye düşünenler var mıyine?Kalp şeklinde servis örtüsünün üzerine kalp şeklinde tabak koyup yiyecek olanlar var mıdır?Aşka meşke can verir mi bütün bunlar?Bildiğim açık:Şekli manasızlaştırırsan, öz orayı terk eder.

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Dahası var...Niyedemeyi terk ettik de,deyip duruyoruz?Politikacı "Ekonomimizin tam kalbinde" diyor.Müteahhit, konutlarını "İstanbul'un kalbinde ama doğanın ortasında" diye pazarlıyor.TV'deki konuşmacı "Uluslararası ilişkilerin tam kalbi burası" diye vurguluyor anlattığı konuyu...Sonuç?Ortadahiçbir şey kalmıyor.Bu mu yani?binlerce yıllıkanlamı sade suya tirit "merkez"denötesi değil mi?Yazık ki, ne yazık!