Elazığ depreminde girdiği AFAD çadırını fark etmeyip sonra "" diyen CHP Genel Başkanı "İklim değişikliği"nden haberdar...Bir TV programındaortaya çıkan CHP Genel Başkanı'nın zihninde İzmir'i yıkan selin sebebi belli.Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Azerbaycan'da Türkiye'nin hedeflerinin neler olduğunu bilmediğini her fırsatta tekrarlayan CHP Genel Başkanı, İzmir'deki problemi bildiğini düşünüyor.

***

Malum, CHP Genel Başkanı hiçbir şeyi aklında tutamıyor ama, ona sımsıkı sarılıyor.O yüzden kendisine "" diyen esnafa hemen cevabıyapıştırıyor: "Çünkü belli ki kendisine "";gelecek dönemde dünyadabütün "numaralar" iklim değişikliğipatırtısı üzerinden çevrilecek.Doğrusu, biz de çok yazıp çizeceğiz.Çünkü virüsün yetmediği noktada devreye iklim için sıkıdüzen politikaları girecek.

***

Ha! İzmirli esnaf hanım Kılıçdaroğlu'na "iklim değişiyor ama sizin yerel yönetim ikliminiz hiç değişmiyor" deseydi, fena mı olurdu? Olmazdı, çünkü böylece gerçek dile getirilmiş olurdu.

Aslına bakarsanız, gerçeği bilmeyen yok.

Bundan yedi sekiz yıl öncesinde birkaç yılım İzmir ve çevresinde geçti, böyle manzaraları çok yaşadım.

Özellikle alçak semtlerde oturanların her yoğun yağışta nasıl endişeye kapıldıklarını bilirim.

Ama sel gider, çamurlar temizlenir, yoksullar işe güce koşturmaya başlar ve İzmirliler sağolsunlar, yerel yönetimlerine ettikleri lafları unutup eski tas eski hamam tutumlarına geri dönüverirler.

Şimdi bu "iklim değişiyor" tezine bayılacaklardır.

***

AŞI MATEMATİĞİ



2020 boyunca bütün devletler aşıyı "kurtarıcı" bekler gibi dört gözle beklediler.

2021'de işin rengi değişmeye başladı.

Meğer gerçek neymiş?

Aşının içeriği, ekonomisi ve aşılama kampanyalarının hızı kadar önemli bir yanı daha varmış...

O da "tedarik ve etki süresi matematiği"ymiş...

ABD mesela...

Nisbeten hızlı gidiyor. 30.3 milyonun aşısı yapıldı.

Bu hızla gidilirse Temmuz ayında toplumun yarısı aşılanmış olacak.

Fakat o sırada ilk aşılanan kesimlerin bağışıklıkları da bitmiş olacak.

Yani...

Zor dostum... Böyle çok zor.