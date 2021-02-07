"Gittiğim yer tam tekkenin karşısında, Uzunçayır'a bakan bir kır kahvesiydi. Müşterisi ile konuşmayan kıranta saçlı kahve pişirmekte eşsizdi.Bu kahve ne suluydu ne koyu. Ne tatlıydı ne acı. İçmezdiniz. Adeta kendisi sizi içerdi."Yıl 1945.üstad sevdiği kır kahvehanesini ve içtiği kahveyi böyle anlatıyor.Mesele kahve değil.Meselebiçimi...

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Şimdi buraya nereden geldik?Anlatacağım...Ama önce üstadın bir başka yazısındanı anlatışını da okuyalım..."Özbek, Acem, Rodos, bulgur, arpa şehriyesi pilavları... Hayır, asıl İstanbul pilavı, makbul pilav, yapılması güç pilav en basitidir. Harçsız ve garnitürsüz pilavdı. Hüneri bunda göstermek lazımdır.Dedelerimiz üstüne bol tavuk eti didilmiş pilavı alafranga yemeklerden sayarlar, hiç sevmezlerdi."Şu paragraftaki "sehli mümteni" tabirine özellikle dikkat çekerim.Refik Halid sade pilavı eskilerin pek değer verdiği "kolay gibi gelen ama söylemeye kalkıldığında zorluğu anlaşılan derin söz söyleme sanatı"na benzetiyor.

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Olay şu...Geçen hafta sonuizliyorum...Kelli felli bir şef salata hazırlıyor ve süreklidiyor.Freş...yani...Şimdi dillere pelesenk olan kelime bu.demeyi unutmak üzereyiz, varsa yoksa fresh...İçimden söyleniyorum ekrandaki şefe...Koskoca şefsin,diyemiyor musun?

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Onu da geçtim...Youtube'da sokak yemekleri tanıtan bir genç, gördüğü her şeyediyor.Lavaşların üzerine dökülen konserve salçalara...Buzluktan çıkan tavuk kanatlarına falan...Ne tuhaf değil mi?Ayrıca yemekleri değerli kılan tek özellik tazelik midir ki?Diğerleri nereye kayboldu?

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Sonuç?İşte bütün bunlara kızınca, kalktım,kitabı açtım.Okudum, okudum...Hem dimağım, hem de damağım şenlendi.Öyledir...her bakımdan doyurucudur.