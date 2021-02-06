"15Temmuz'da ABD'nin rol aldığıiddiası gerçek dışı ve sorumsuzcadır."(Stand-up:Amerikalıların dünyayasevdirdiğibir komedi tarzı.Komedyen, seyircikarşısında ayaktadırve karşılıklı konuşarakgüldürür.)

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Artık anlamış, fark etmiş olmalısınız...denilince bizim aklımıza işimize gücümüze dönmek ve eşimizi dostumuzu kucaklayabilmek geliyor. Onların tam şu sırada dolaşıma soktukları "normalleşme" kavramının tanımı ise açık: LGBT ve türevlerini kucaklamak... Gidişatı şöyle: Biz asla normalleşemeyeceğiz, onlar eninde sonunda normalleşecekler!..

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Geçen gün sözünü ettiğimpek iddialı. Hem bütün üniversiteöğrencilerine gaz vermeye devam ediyor,hem de takipçilerine şöyle diyor:Nasıl uyanık ama!.."Bırakın dışarısı karışsın, siz içeride keyfinizebakın" demenin astrologcası böyleoluyor... Şu "içsel yolculuk", "içselmotivasyon" gibi deyimleri de yenidengözden geçirme zamanı geldi galiba.Bu deyimleri pek sık kullananlarda,bakıyorum da, birfalan bulamıyorum.Nerede kaldı ki, bir de yolculukyapsınlar!

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Gönül kabul etmek istemiyor ama pandemi, davranış kalıplarımızı ve tercihlerimizi hızla değiştiriyor. Geçenlerde bir tanıdığımdiye yakınıyordu... İşin ilginci, kiminle konuşsam, geçen mart, nisandaki hava çoktan dağılmış. Evde yemek yapma keyfi azalmış. Dışarıdan yemek getirmede degerginliği başlamış. Bir arkadaşımdedi. Oysa güzel yerlerde tadını çıkartarak yemek yemeyi çok seven biridir... Pandemi sonrası yeme-içme dünyası nasıl olacak diye konuşuluyor ya, bunları da bir kenara not etmek gerekiyor.

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adlı video oyunundanbahsetmiştim size... Hani 6 Ocak'taWashington DC'de olup bitenlere benzerbir hikâye üzerine kurulu oyun...Peki oyunda virüsten sonra ne oluyordersiniz? Bütün dünyayı saran gıda krizive "yeni normal" ürünler.