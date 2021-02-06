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Haberler Haşmet Babaoğlu Yeni normal ürünler!
HAŞMET BABAOĞLU
Yeni normal ürünler!

Yeni normal ürünler!

06.02.2021, Cumartesi
ABD Dışişleri Sözcüsü'nden bir stand-up gösterisi: "15 Temmuz'da ABD'nin rol aldığı iddiası gerçek dışı ve sorumsuzcadır." (Stand-up: Amerikalıların dünyaya sevdirdiği bir komedi tarzı. Komedyen, seyirci karşısında ayaktadır ve karşılıklı konuşarak güldürür.)

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Artık anlamış, fark etmiş olmalısınız... "Normalleşme" denilince bizim aklımıza işimize gücümüze dönmek ve eşimizi dostumuzu kucaklayabilmek geliyor. Onların tam şu sırada dolaşıma soktukları "normalleşme" kavramının tanımı ise açık: LGBT ve türevlerini kucaklamak... Gidişatı şöyle kurguladılar: Biz asla normalleşemeyeceğiz, onlar eninde sonunda normalleşecekler!..

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Geçen gün sözünü ettiğim astrolog pek iddialı. Hem bütün üniversite öğrencilerine gaz vermeye devam ediyor, hem de takipçilerine şöyle diyor: "Bu süreçte değişime direnmeyip ayak uydurmaya çalışmak ve içsel motivasyonumuzun peşinden koşmak yapabileceğimiz en doğru şey..." Nasıl uyanık ama!.. "Bırakın dışarısı karışsın, siz içeride keyfinize bakın" demenin astrologcası böyle oluyor... Şu "içsel yolculuk", "içsel motivasyon" gibi deyimleri de yeniden gözden geçirme zamanı geldi galiba. Bu deyimleri pek sık kullananlarda, bakıyorum da, bir "iç" falan bulamıyorum. Nerede kaldı ki, bir de yolculuk yapsınlar! Benliklerinin çevresinde dönüp duruyorlar.

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Gönül kabul etmek istemiyor ama pandemi, davranış kalıplarımızı ve tercihlerimizi hızla değiştiriyor. Geçenlerde bir tanıdığım "Hayatımda yemediğim kadar fast-food yedim ve bundan sonra da böyle gidecek diye korkuyorum" diye yakınıyordu... İşin ilginci, kiminle konuşsam, geçen mart, nisandaki hava çoktan dağılmış. Evde yemek yapma keyfi azalmış. Dışarıdan yemek getirmede de "bekleme" gerginliği başlamış. Bir arkadaşım "Tuhaf biçimde geriliyorum beklerken ve yemek gelince de çarçabuk silip süpürüyorum" dedi. Oysa güzel yerlerde tadını çıkartarak yemek yemeyi çok seven biridir... Pandemi sonrası yeme-içme dünyası nasıl olacak diye konuşuluyor ya, bunları da bir kenara not etmek gerekiyor.

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2019 yılında piyasaya sürülen Division 2 adlı video oyunundan bahsetmiştim size... Hani 6 Ocak'ta Washington DC'de olup bitenlere benzer bir hikâye üzerine kurulu oyun... Peki oyunda virüsten sonra ne oluyor dersiniz? Bütün dünyayı saran gıda krizi ve "yeni normal" ürünler.
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