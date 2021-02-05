Hep öyledir...Keskin karşıtlıklar üzerinden döner hayatın çarkları.Siyah-beyaz, aşağısı-yukarısı, içerisidışarısı...Ama asıl önemli olan şu ki...da aynı modeli kullanır.O yüzden işte...Bir yandanendişesi yeryüzünü kaplarken, biryandan dakampanyaları büyüyor.Paris'ten Yeni Delhi'ye...Londra'dan Tel Aviv'e...Dünyanın her köşesinde

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Endişe içinde sersemletilmiş kitleler istedikleri kadardiye söylenip dursunlar, neye yarar?Aylardır yazıp çiziyorum.Sahneye birlikte çıkartıldılar, birlikte iş görüyorlar.Bu durum karşısında "Protesto haktır, ama sosyal mesafeye dikkat etmek şartıyla" diyengibi gülünçlükleri tercih eden politikacılar da oldu.Ne ilginç değil mi?Protesto gösterilerinin sebebi ister pandemi yasakları olsun, ister hayat pahalılığı, ister politik muhalefet, Batı medyası bu durumdandiye söz etmeye başladı. Çünküyoluyla yayılıyor.

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Bizim kamuoyu ve medya pek farkında değil, amabütün dünyada şöyle çalıştırılıyor...Yasaklar, devletine en saygılı insanların bile tadını kaçırıyor.Böylece güvenlik güçleri ile sokaktaki insan arasında mesafe açılsın isteniyor.Sonra orada, burada küçük kıvılcımlarla devletin otoritesini sarsacak eylemler yapılsın vebüyüsün isteniyor.

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Peki neden?

Pandemiyi ne kadar tartışırsak tartışalım...

PLANDEMİ net...

Ulus devletlerin gücü kırılmak isteniyor.

Bir yandan virüsle boğuşsunlar, aşı tedarik sorununun altından kalkmak için kan ter içinde kalsınlar, ekonomik krize çare bulmak için bütçelerini altüst etsinler...

Bir yandan da sokakta otoriteleri hırpalansın, ağır ağır insanların gözünde şüpheli duruma düşsünler...

Tezgâh bu...

Hedef bu...

Bunu göremeyen, gözlerinin açık olduğunu iddia etmesin!

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NOT DEFTERİ



Bugün gençliğin tutunacak, dayanacak bir terbiye sistemi yok. Ona sen güzelsin, iyi yapıyorsun diyorlar. O da güzel olmadığını ve çoğu işini iyi yapmadığını kendisine haber verecek bir düşünce aynasından mahrum olduğu için alabildiğine gidiyor. (SAMİHA AYVERDİ / Mülakatlar)