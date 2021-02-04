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HAŞMET BABAOĞLU
Astrolog

Astrolog

04.02.2021, Perşembe
"Satürn hâlâ Güneş'in üzerinde, Uranüs karesi dibinde...
Şubatın dalgalı enerjisi içinde Boğaziçili gençleri destekleyenleri daha çok duyacağız gibi duruyor...
Hatta bana kalırsa, nisan-mayıs ayları okul açısından iyice ilginç. Başın öne eğilmesin be canım genç kardeşim!"
Kendisini "astroloji gurusu" olarak tanıtan hanımefendi geçen gün Instagram hesabından böyle buyurdu!
Nasıl ama?
Şimdiden gelecek bahara bir Gezi siparişi de veriyor.
Anlayacağınız, ne kendileri bitiyor, ne de dilek kipindeki hayalleri...
Her yoldan, her koldan zihinlere işlemeye çalışıyorlar.
Eylemcilerin sadece sekizi Boğaziçili çıkmış falan, geçiniz, umurlarında mı?

***

İlginçliği fark etmişsinizdir...
"Gücü sinsiliğinde" TV kanalının rüzgârını arkasına alan astrolog tayfa bu yıl iyice coştu.
Saflar için hepsi tahmin...
Ama azıcık uyanıksanız anlarsınız ki...
Yıldız haritalarından çok "Sözcü"ye bakıyor bu nev zuhur astrologlar....

***

Çocuktuk, zaman zaman mahallenin kadınları toplanır, yanlarına bizi de katar, sonra uzun yollara düşerlerdi.
Neymiş? Darıca'da "yıldız falı" bakan sezgileri kuvvetli bir teyze varmış...
Şimdi çok kolay...
Her şey sosyal medya mesafesinde...
Youtube'da, Instagram'da astrologların canlı yayın maratonu bitmek bilmiyor.
Malum, kimsenin kimseye kavuşamadığı, çoğu insanın geri geri bile gidemediği bir dönemdeyiz ama yıldızlar durmuyorlar. Geri gidiyorlar, ileri gidiyorlar ve birbirlerine "kavuşup" duruyorlar.
Kavramlar, deyimler de çok değişti.
Şimdi enerji akışları, ritüeller birbirini izliyor.
Tabii takipçilere bunlar bile yetmiyor, o zaman gelsin tılsımlar.

***

Geçen gün bir başka Instagram astroloğu da takipçilerine şöyle sesleniyordu: "Bu geceye ait bir ritüel yapacağız. Evdeki malzemelerle... Böylece evdeki enerjileri aktive edeceğiz, sonra da varlık, bereket ve şans için bir mantra yapacağız."
"Okumuşlarımız"ın hepsi bilime çok inanıyor ama astrolojisiz de yapamıyorlar.
"Otur, bir Fatiha oku!" desen hemen uzaklaşırlar ama ritüellere (ayinlere) doyamıyorlar.
Problem nerede?
Belki şurada...
Önce hoşluk olarak takılıyorsun, sonra narkozlanmış bir kafayla dolaşmaya başlıyorsun!
Siyaset analizcileri "Turuncu devrimler geri mi geliyor?" veya "Yine mi Soros?" diye kıvranıp dursunlar...
Astroloğumuz fitili derinden ateşliyor: "2021 Kolektif özgürlükler yılı olacak!"
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