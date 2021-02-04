Şubatın dalgalı enerjisi içinde Boğaziçili gençleri destekleyenleri daha çok duyacağız gibi duruyor...Hatta bana kalırsa,okul açısından iyice ilginç. Başın öne eğilmesin be canım genç kardeşim!"Kendisiniolarak tanıtan hanımefendi geçen gün Instagram hesabından böyle buyurdu!Nasıl ama?Şimdidende veriyor.Anlayacağınız, ne kendileri bitiyor, ne de dilek kipindeki hayalleri...Her yoldan, her koldan zihinlere işlemeye çalışıyorlar.Eylemcilerin sadece sekizi Boğaziçili çıkmış falan, geçiniz, umurlarında mı?

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İlginçliği fark etmişsinizdir...TV kanalının rüzgârını arkasına alan astrolog tayfa bu yıl iyice coştu.Saflar için hepsi tahmin...Ama azıcık uyanıksanız anlarsınız ki...Yıldız haritalarından çokye bakıyor bu nev zuhur astrologlar....

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Çocuktuk, zaman zaman mahallenin kadınları toplanır, yanlarına bizi de katar, sonra uzun yollara düşerlerdi.Neymiş? Darıca'da "yıldız falı" bakan sezgileri kuvvetli bir teyze varmış...Şimdi çok kolay...Her şey sosyal medya mesafesinde...Youtube'da, Instagram'da astrologların canlı yayın maratonu bitmek bilmiyor.Malum,bir dönemdeyizama yıldızlardurmuyorlar. Gerigidiyorlar, ileri gidiyorlarve birbirlerine"kavuşup" duruyorlar.Kavramlar, deyimler de çok değişti.Şimdibirbirini izliyor.Tabii takipçilere bunlar bile yetmiyor, o zaman gelsin tılsımlar.

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Geçen gün bir başka Instagram astroloğu da takipçilerine şöyle sesleniyordu:"Okumuşlarımız"ın hepsi bilimeçok inanıyor ama astrolojisizde yapamıyorlar.desen hemen uzaklaşırlar amaritüellere (ayinlere) doyamıyorlar.Problem nerede?Belki şurada...Siyaset analizcileri "Turuncu devrimler geri mi geliyor?" veya "Yine mi Soros?" diye kıvranıp dursunlar...Astroloğumuz fitili derinden ateşliyor: "2021 Kolektif özgürlükler yılı olacak!"