Şehrin bazı semtlerinde adım başı rastladığımız sevimli kafelerin hayatta kalma şansları var mı? Bazıları ultra lüks havalardaydı ama çoğunun mutfağından, duvarlarından, koltuklarından bile geçim sıkıntısının izleri akmaktaydı.Peki AVM'lere can veren ve şehrin buluşma noktaları olan kafeler ne olacak?Biliyorum, "Elbet bir gün açılacaklar" diyorsunuz içinizden...Ama bir yandan da şüphe içinizi kemiriyor.Soru şu:

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Her şey pandemiyle başlamadı yani...Ama belli ki pandemiyle tamamlanacak! Amerikan dizilerinde salatasını paket yaptırıp yakındaki parka öğlen yemeğine koşturan tipleri görünce dalgacı biçimde gülümsüyorduk.Şimdi halimize bakın!Metroya inen merdivenlerin başındaki beton banklarda izdiham halinde oturup burger, salata, patates kızartması atıştırıyoruz.Demek ki, neymiş?falan o kadar datesadüf değilmiş...denilen şey zaten hesaplarını bu"leri kullanmak üzerine yaparmış...

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Geçen salı çıkan "yazım üzerine arayanlar, mesaj atanlaroldu. "Aynen açılmak hayal oldu, tamamama ekonomik mecalimizin yettiği kadarıylanasıl bir düzenleme yapmalıyız?"diye soran işletmeci arkadaşlarvardı.Malum, şimdi "çağı.Her şeyin (nasıl oluyorsa) bir "bilim insanı" var falan...Ben sadece yorumcuyum.Son aylarda bu konuda çıkan bilimsel makalelere göz atıyorum...

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İlk ferahlamada (ki öyle bir ihtimal var mı, şüpheli) eskiye dönmüş gibi görünebiliriz ama bunu aldatıcı bir "geçiş" dönemi saymalı.Çok net bir şey var: Pandemi hem tercihlerimizi, hem de davranış kalıplarımızı hızla değiştiriyor.Bir kere geniş mekânlar ve "" sisteminin yaygınlaşmasından geriye dönüş yok!" sistemini işletmeleri yaşatacak geçici bir çare olarak anladıysanız, fena yanılıyorsunuz.Ya daNereye?Eve mi?İşin o yanındaki cevaplar pek tatsız...Şimdi bütün bunları düşünme ve hazırlanma zamanı...