Bilen bilir...(hani şu Davos var ya, o!) süreklideyip duruyor.Global iş dünyasıyla ilgili kurumların hepsinin gelecek analizlerine açıp bakın...Yaz ortasından beri aynı ürpertici şarkıyı söylüyorlar:Laf olsun diye mi bütün bunlar?Sadece tahminden mi ibaretler, yoksa büyük bir sosyal mühendislik projesi mi?Gel de çık işin içinden...

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Oysa sokaktaki insanın derdi başka...Tarımda fiyatlar nasıl dengelenecek?Hepsinden önemlisi,bildiğimiz gibi yürüyecek mi?Sokaktaki insanı bu sorular meşgul ediyor haklı olarak...Ortadavar amabile yok!

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Bana sorarsanız...Global seçkinlerin açıkladıkları raporları pek de yabana atmamak gerek.Sokaklarda karşılaştığımız manzarayla onların altını çizdikleri uyarılar arasında bir bağ var.Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırlattığı "Geleceğin Meslekleri-2025" başlıklı raporlardakiifadesini soğuk ve uzak buluyorsunuz, kabul!Fakat sokakta vızır vızır gidip geleneklenen minik market otolarına falan bakınca...Hiç de öylebir konu değil.Araştırma sonuçları, bütün dünyadasöylüyor.Aynı araştırmalar birçok sektörün tasfiye olacağını gösteriyor.Bunları görmezden gelipdevam edelim mi?

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Yıllarım öyle geçti.Müdavimi olduğum kafeleri fena özlüyorum.Üstelik oralarda çalışan dostlarımın şu andaki halleri çok fena, yakından biliyorum.AmaYani ne bileyim...Zihnimde bir ses diyor ki; durupyi beklersek, çok bekleriz, gelmez, gelirse de dönüşerek, dönüştürerek gelecek.Bu işler böyle devasa bir dönüşüm için insanlığın başına bela edildiyse, geleceğe de o mercekten bakmak gerek.Bilmem anlatabildim mi?