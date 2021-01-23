Virüsün ABD seçimlerindeki ""nı biliyoruz. Henüz tamamlanmamış bir iki işi daha var. Bu yüzden pandemi etkisi bu yıl da sürecek... Ancak devreye hızla" kartı ekleniyor. Bu kampanya da "" söyleminin güçlü rüzgârını arkasına alıyor ve işini topluma yayılanüzerinden görüyor... Nereden nereye, değil mi? Bilim insanlarının üç, dört yıldır sürekli "" gibi laflar etmelerinin, "" türünden iddialarının arkasında ne vardı sanıyorsunuz? Sonunda ne oldu? Geçen ay AB Gıda Güvenliği Kurumu, "Böcekler kullanılarak üretilen gıdaların insanlarca tüketilmesinde risk yoktur" kararı aldı. Korkmayın,halinde yiyeceğiz, diyecekler size. Bir de tabiikonusu var. Bu yıl içinde market raflarına çıkacak.bu gidişle... Peki yerine ne gelecek?İşte işin asıl o yanı çok fena!

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ve onunlauzun uzun sohbet etmek isteyişlerinedikkat ettiniz mi?Hepsinde "" minnettarlığıgizliydi. Eh, doğrusu haklıydılar.Virüsü görseler, ona dasarılacakmış gibiydiler!

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Al/götür'le idare etmeyeçalışıyor amaolmuyor tabii. İçerigiren yok gibi.Oysa yakınındakiiki burgercininönü kuyruk.Burgerlerini alanlarbiraz ileridekiparkta hızlı hızlıatıştırıyorlar. Oradaki kalabalıkve çaresiz hijyen yokluğupandemiyi etkilemiyor mu,diye sormayacağım, cevabınbir önemi kalmadı nasılsa...Lokantacı diyor ki: "İnsanlarıda anlıyorum, benim paketekoyduğum tas kebapla neyapsınlar!" "Kısıtlama kalktığındane olacak?" diye soruyorum.."

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