Gündemimiz reform...Önümüzdeki günler ""nu konuşacağız...Ne yalan söyleyeyim...Kafamın karışık olduğu bir konu.Zaten günlerdir ekranlara çıkıp "diyen ve enflasyon ile reform arasında bağlantılar kuran ekonomistleri hiç anlayamıyorum; biz bu konuyu defalarca tartışıp kapatmamış mıydık?

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Madem gündemimiz reform...Çok acil olarak...Yetkililer uygun terimlerle adlandırsınlar...Ben "diyorum.

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Lafı evirip çevirmenin âlemi yok!Aynı ürünler her markette farklı fiyatlardan satılıyorsa...Artık ucuz market zincirlerinde bile temel ihtiyaçlarla dolu bir torba için harcanan para can sıkar hale gelmişse...Bir "" deme vakti gelmiştir.

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Malum,Maşallah, şube açmaya doyamıyorlar.Geçen gün kendi mahallemde baktım, bu zincirlerden biri 300- 500 metre arayla yeni şubeler açmış.Fakat artık sadece pek meşhur iki büyük zincire göre ucuzlar, yoksa vatandaşın cebiyle bir bağları kalmadı.Üstelik ilgili bakanlık farkında mı, emin değilim amagörüp bilmeyen kalmadı.

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Şimdi diyeceksiniz ki...

Marketler bir ürünün halka sunumundaki en son aşama...

Nihayetinde kâr oranları belli işletmeler...

Yani problem üreticiden başlayarak sürecin bütün aşamalarında...

Diyeceksiniz ki...

Ekonomimize şu sıralarda "nefes aldıran" ihracat seferberliğimizin de bu yüksek fiyatlarda payı var...

Tamam!

Ben vatandaşın ürünle karşılaştığı yere; büyüme temayülündeki yangının göründüğü noktaya işaret ediyorum.

O yüzden "market reformu" diyorum.

Bir el atın da hale yola koyun şu meseleyi...

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NOT DEFTERİ



Büyük bir yorgunluk duyuyor şimdi içinde. Bu savaştan sonra daha bir sürü savaş var, bir türlü bitmek tükenmek bilmiyor.

(NORMAN MAILER / Çıplak ve Ölü)