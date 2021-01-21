Kusura bakmayın amaDünyaya bakın, Türkiye'nin çevresine bakın...Yaşadıklarımıza bakın...Şakası var mı? Yok!Üstelik, pandemi yetmiyormuş gibi ufuktatoplanıyor.Önce bunu bir kez daha zihnimize çakalım.

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Diyeceksiniz ki...Ne yani biraz olsun,Biraz olsun, her şeyi bir yana bırakıpyolunu seçmeyelim mi?Elbette sürekli gerilimle yaşanmaz, yaşayamayız.Lakin, gevşemenin yolu meselasorusundan geçiyorsa, harcadığımız enerjiye, kaybettiğimiz vakte yazık!Ya neşe?çocuksuluğunu neşe yerine koyacaksak, geçiniz...İlkokul çocuğu değiliz.Meselenin enjektör acısı değil, bütün insanlığınya sokulmasının sancısı olduğunu anlamayacaksak, neyi anlayacağız?

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Masum çocuklara, sevimli hayvanlara, bütün zorluklara tertemiz kalbiyle direneninsanlara bakalım...Varsa neşenin bir pınarı...Onlarda...Sükûnet istiyorsanız...Çok şey istiyorsunuz.Ama kendinizi aldatabilirsiniz bir süreliğine...Televizyonu, sosyal medyayı kapatırsınız.Bunu da" diye eşe dosta aktarırsınız. (Eşe dosta aktarılmayan bir şey, "yaşanmamış" oluyor bu çağda, malum.)

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Bu satırları yazarken...

Biden henüz yemin etmemişti.

Yani dünyayı sarsacak sürecin resmi adımı henüz atılmamıştı.

Nasıl bir altüst oluşun eşiğinde olduğumuzun farkında değil henüz geniş kesimler...

ABD'de Başkan değişimi sanıyorlar.

Biden'ın arkasına saklananların "büyük tasarım"ı ile pandemi arasındaki bağı henüz tam anlayamadılar...

Ama az zaman kaldı.

Hep birlikte yaşayıp göreceğiz...

Bir dakika!

Düzelteyim....

Yaşayacağız, o kesin de...

Görecek miyiz?

Orası şüpheli...

Çünkü görmek için görmeye niyetli, hazırlıklı, bilgili ve bilinçli olmak gerek.

O yüzden bu kışı deyim yerindeyse, "ders çalışarak" geçirmeliyiz.

Sonrası...

Olaylar, olaylar, olaylar...

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NOT DEFTERİ



Beni sahile bağlayan ipi koparsam, deniz olacağım, fakat kopmuyor işte. Şu raf raf kitaplar bana o ipi koparmak ilmini daha öğretemedi. (SAMİHA AYVERDİ / Ateş Ağacı)