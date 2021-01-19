2019 Mart'ındapiyasaya sürülen"Tom Clancy's TheDivision 2" adlıvideo oyunu aylarboyunca kitlelerebu cümlelerle tanıtılmıştı.Serinin ilki New York'u kasıp kavuran virüs salgınını anlatıyordu. Öykünün geçtiği tarih 2015'ti. Ve virüs paradan bulaşıyordu. İlginçtir, bu yüzden de oyun içinde salgına "dolar gribi" deniyordu."The Division 2" ise doğrudan başkentte geçmekteydi.

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Bu tür oyunlardan çok sıkılan biriyim.Ama şu kadarını biliyorum...dergisi, 100 üzerinden 82 puan verdi oyuna.Milyonlarca kez oynandı.Ve tabii tam unutulmaya yüz tutarkenpatlayıverdi.Forumlarda "Daha neler, video oyunları gerçek mi oluyor?" diye yazanlar görüldü, ama o aşama da geçildi.Olayların hızına yetişmek zor.Zamanında oyuna ayıla bayılanlar, oyunun içindeki sokaklardaki duvarlara spreyle yazılmışgibi cümleleri,, virüsün genetik bir ürün olduğunu bilerek oynadıklarını falan şimdi hatırlıyorlar mı acaba?Şimdi ABD başkentindeki askeri yığınak ortamından canlı yayın yapan haber kanallarını zaplarken zihnimden bunlar geçiyor.

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Geçen akşam(Gerçeğe Çağrı) filminin 2012'deki ColinFarrel'li versiyonuna baktım.Biliyorsunuzdur, filmin özgün afişinin üzerindeyazıyor.Ve bir kez daha gördüm ki, bu türgeleceği (Yoksa çoktan geldi mi?) anlatan filmler ve dizilerde bir nokta asla ihmal edilmiyor.Madalyonun hep iki yüzü var.Güçlü, otoriter yönetimler veisyancılar...Fakat kendimizi hikâyeye kaptırınca bu yanını unutuyoruz.

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Videoda değil, gerçek hayatta daböyle oynanacak sanırım.Devletler için çok zor bir dönem...Bu belayı dünyanın başına açanlar, öyle bir tezgâh kurdular ki...Bir yandan ekonomi devletlerin boğazını sıkıyor, öte yandan isyan kıvılcımları parlatılıyor.Yerim kalmadı, sonrasını sonra konuşuruz.(Ne diyorsunuz, her şey tesadüfen mi bu noktaya geldi? Gidin işinize, tepemi attırmayın!)