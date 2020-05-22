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Haberler Haşmet Babaoğlu Virüsle anlaşmışlarmış... Tezgaha bak!..
HAŞMET BABAOĞLU
Virüsle anlaşmışlarmış... Tezgaha bak!..

Virüsle anlaşmışlarmış... Tezgaha bak!..

22.05.2020, Cuma
Hatırlıyorsunuzdur...
23 Mart'ta bu köşede...
"Dünya Sağlık Örgütü'nün yatacak yeri yok" demiştim.
Tıpkı BM gibi, tıpkı IMF gibi...
Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni açıklaması malum: "Salgının kontrol altına alınması beş yıl sürecek."
Yetmemiş...
"Belli olmaz, aşı bulunmayabilir ve bu virüs AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü gibi aramızda kalıcı olabilir" demiş örgütün baş bilim insanı...

***

14 Ocak'ta "Vuhan'da ortaya çıkan virüsün insandan insana aktarıldığına dair kanıtlar oluşmadı" açıklaması yapan Dünya Sağlık Örgütü bu...
Ocak sonunda aklı başına gelen ama yine de "sakın uçuşları durdurmayın, Çin'le ticaret yapmayı kesmeyin" diyen...
Salgın 18 ülkeye yayıldıktan sonra uluslararası acil durum ilan eden Dünya Sağlık Örgütü...
Bu küreselci manipülasyon aygıtı şimdi de korkutmalara doyamıyor ve dünyayı yeni bir düzene hazırlıyor.

***

Baş bilim insanı...,
Böyle bir unvan var DSÖ'de...
Hafif bir ruhbanlık havası var, değil mi?
İşte o baş bilim insanı Soumya Swaminathan demiş ki, "HIV virüsünün de aşısı bulunamadı, virüs çekip gitmedi de ama biz virüsle anlaştık, tedavilerini ve önlemlerini aldık."
İşte bunun üzerinde durmamız gerek.
Çünkü global medya yoluyla içine düşürüldüğümüz hipnozu iyi anlatıyor.

***

Neymiş, HIV virüsüyle anlaşmışız.
Eh, doğrusu uzun bir süredir hava böyle.
Oysa ilk senelerinde virüs dünyayı kırıp geçirecek, özellikle eşcinsellik eğiliminin yayılmasını durduracak, porno endüstrisi bitecek gözüyle bakılıyordu.
Sonra ne olduysa, AIDS'den söz eden kalmadı.
Ve eşcinsellik yasalarla kucaklanan, popüler kültür tarafından da pompalanan bir şeye dönüştü.
Porno mu? Neredeyse sıradan bir gerçeklik artık!
Peki bu bilim insanının dediği doğru mu?
Tıp HIV virüsüyle gerçekten anlaştı, çaresini buldu mu?
Şimdi rakamlara dikkatle bakın...
2018 yılında 38 milyon insan HIV virüsü taşıyordu. 700 bin kişi virüsün yol açtığı hastalıktan öldü.
Yazıyla...
YEDİ YÜZ BİN insan...

***

O halde HIV'la anlaşan kim?
İnsanlık değil, bilim değil...
Belli ki, popüler kültür rüzgarlarını yönetip dünyaya şekil şemal verenler anlaşmış...
Oyun bu...
Hipnoz bu...
Şimdi soruyorum...
Bu DSÖ kafasıyla Covid-19 salgınını doğru kavrayabilir miyiz?
İmkansız.
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