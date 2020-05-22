Hatırlıyorsunuzdur...23 Mart'ta bu köşede..." demiştim.Tıpkı BM gibi, tıpkı IMF gibi...Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni açıklaması malum: "."Yetmemiş..."Belli olmaz, aşı bulunmayabilir ve bu virüs AIDS hastalığına yol açan" demiş örgütün baş bilim insanı...

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14 Ocak'ta "Vuhan'da ortaya çıkan virüsün insandan insana aktarıldığına dair kanıtlar oluşmadı" açıklaması yapan Dünya Sağlık Örgütü bu...Ocak sonunda aklı başına gelen ama yine de "sakın uçuşları durdurmayın, Çin'le ticaret yapmayı kesmeyin" diyen...Salgın 18 ülkeye yayıldıktan sonra uluslararası acil durum ilan eden Dünya Sağlık Örgütü...

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Baş bilim insanı...,Böyle bir unvan var DSÖ'de...Hafif birhavası var, değil mi?İşte o baş bilim insanı Soumya Swaminathan demiş ki, "İşte bunun üzerinde durmamız gerek.Çünkü global medya yoluyla içine düşürüldüğümüziyi anlatıyor.

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Neymiş, HIV virüsüyle anlaşmışız.Eh, doğrusu uzun bir süredir hava böyle.Oysa ilk senelerinde virüs dünyayı kırıp geçirecek, özellikle eşcinsellik eğiliminin yayılmasını durduracak, porno endüstrisi bitecek gözüyle bakılıyordu.Sonra ne olduysa, AIDS'den söz eden kalmadı.Ve eşcinsellik yasalarla kucaklanan, popüler kültür tarafından da pompalanan bir şeye dönüştü.Porno mu? Neredeyse sıradan bir gerçeklik artık!Peki bu bilim insanının dediği doğru mu?Şimdi rakamlara dikkatle bakın...Yazıyla...YEDİ YÜZ BİN insan...

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O halde HIV'la anlaşan kim?İnsanlık değil, bilim değil...Belli ki, popüler kültür rüzgarlarını yönetip dünyaya şekil şemal verenler anlaşmış...Şimdi soruyorum...İmkansız.