Bizi yiyip bitiren bir tembellik türü var: "" inancı... Piyango çıkmasını bekler gibi düzelmeyi veya değişimi beklemek... Oysa düzelmek için eyleme geçmezsen, hayat tarzını azıcık da olsa değiştirmeye cesaret edemezsek, ""miz nasıl iyileşecek? Geriyekalıyor. Bakıyorum çevreme; bekleyerek yılları geçiriyor insanlar. Daha doğrusu hayat böyle... Yazık!

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kapanan bir çağa, çok uzun sürmüş bir popüler kültür hikayesine, hatta kendi sinema tarihine ve Hollywood'un her zaman gereğinden fazla "" ünlü aktörlerinefilmiyle son bir veda selamı çakmış...parmağında oynattığı yarı kurgu, yarı gerçek bir Amerika'nın ardından yakılmış üç buçuk saatlik ağıt... Apple ve Microsoft'un, NSA'nin, Hispanik uyuşturucu mafyasının, Epstein pisliklerine boğazına kadar gömülmüş küreselci seçkinlerin Amerika'sını yaşayanlar için ne kadar uzak bir hikaye...

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filminin belki en ilginç yanı, (alışıldık olanın tersine) genç aktörlerin yaşlandırılması yerineyolunun tercih edilmesi. Kahramanlarımız kırk yaş geriye gidip yavaş yavaş yaşlanıyorlar. Fakat oluyor mu? Olmuyor. Kostümlerin değişmesi, oyuncuların yüzlerine uygulanan dijital maskeler falan bir yere kadar. Çünkü, kolayca üzerinde oynanamıyor... İnsan bu yüzden filmi izlerken garip bir duyguya kapılıyor. Ben sonra Al Pacino'nun Youtube'daki normal söyleşi videolarını açtım, rahatladım. Hatta bana o haliyle çok daha "genç" geldi.Bunlardan güzeli var mı?

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Nasıl oluyor, anlamıyorum... İpsiz sapsız adamların sırf onları sosyal medyada veya TV'de gördünüz diye,olduğuna inanıyorsunuz? Baştan aşağı yapmacık oldukları her yanlarından belli kadınların Instagram hesaplarına" diye yazmanıza sebep olan dürtü neyin nesi?

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Kruvasan ve kurabiye sevenlerin yeni gözdesi... Herkes kruvasanlarına bayılıyor ama ben sevimli ve özenli personeline şapka çıkarttım.