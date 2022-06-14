HDP’nin şımarıklığı

Bir grup HDP'li, Kadıköy sokaklarında "Apo" sloganları atarak izinsiz gösteri yapıyor. Polis müdahalesinde HDP'li milletvekili, polise saldırıyor. Yumruk atıyor. Aynı gün içerisinde PKK ile mücadelede 4 askerimizi şehit vermişiz. Ama HDP'liler İstanbul'un göbeğinde böylesi bir gösteri yapacak kadar şımarık ve küstah. Teröre bundan daha açık bir destek olamaz.

Ama her seferinde bu tür işleri göre göre duyarsız hale getirildik. Muhalefet cephesi yalandan bir iki kınama yapar ve hiçbir şey olmamış gibi siyaset konuşmaya devam ederiz.

Dikkat ediyorum da, muhalefetten gelen cılız kınama mesajlarında bile anlamsız mukayeseler yapılıyor ve konu olmayacak mecralara çekiliyor. Meral Akşener'e sorarsanız "Kadınlar Günü'nde gösteri yürüyüşüne müsaade etmeyen" iktidar bu yürüyüşe "göz yummuş". Duyan da HDP'lilerin bu gösteri için valilikten izin aldıklarını falan zanneder. Halbuki polis derhal müdahale ediyor ve bir polis sizin şımarttığınız o HDP'li vekilin saldırısına bile uğruyor.

Bütün bunları bir kenara bırakıp hâlâ böylesi bir olayda dahi hükümete yüklenmeye çalışmak yavuz hırsızlıktır. HDP'ye yalandan bir kınama yapıyormuş gibi görünmenizi anlıyorum da bunda bile işi hükümete yıkmaya çalışmayı anlamıyorum.

Anlamayanlar için basit bir özet yapalım. Hükümet, terörle ve onun destekçileriyle çok yoğun bir mücadele veriyor. Sırf bu nedenle HDP, Erdoğan karşıtı olan herkese açıktan destek vereceğini dile getiriyor. Millet İttifakı'nın büyük partisi CHP, HDP'nin sözünden çıkamaz hale gelmiş. İyi Parti ve diğerleri de CHP'nin kuyruğuna takılmış, HDP oylarıyla Erdoğan'ı devirme planı yapıyor.

Demirtaş bir hafta önce hapishaneden açıklama yapmış. Meral Akşener'i ittifakın içinde kendine çalışmakla itham etmiş. İyi Parti'den tek bir ses çıkmamış. "Sen kimsin?" diyen olmamış.

Diyemezler. Çünkü HDP'nin kim olduğunu gayet iyi biliyorlar. Ama görmezden gelmek zorundalar. Demirtaş'a ses etmedikleri gibi HDP'lilerin "Apo" gösterisini yalandan eleştiri konusu yaparken suçu iktidara atmaya çalışıyorlar. Olan bundan ibaret.

İşte bundan sonra hep böyle olacak. HDP, ortaklarına vazgeçilmez olduğunu hatırlatacak. Onlar da susarak veya yalandan kınamalarla olayları geçiştirmeye çalışacak. Türk siyasetinin geldiği nokta burasıdır.

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