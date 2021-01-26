HDP-PKK tiyatrosu

Türkiye'de HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi hâlâ anlamamakta ısrar eden varsa HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda çekilen görüntülerine bir baksın.

Duvarlardaki Apo posterleri ve PKK yazılarıyla bir siyasi parti değil, terör örgütü merkezi olarak görev yaptığını görürsünüz. Ne kadar da haklıymış Diyarbakır Anneleri. Çocuklarını PKK için HDP'nin kaçırdığını bildiklerinden HDP binasının önünde nöbet tutmaları boşuna değilmiş.



Millet İttifakı üç maymunu oynuyor

Bunları birçoğumuz zaten biliyoruz da asıl sorun, tüm olup bitene rağmen bu işleri görmezden gelenlerde. HDP'den destek alarak iktidar hayali kuranlarda... HDP'nin böyle bir sıkıntısı yok. Onlar neyin ne olduğunu çok iyi biliyor ve zerre kadar utanç duymuyor. Hatta kendilerini ortaklarına baskı uygulayabilecek kadar rahat hissediyor. Millet İttifakı bileşenlerine "İttifakımızı açık hale getirelim" demeleri bu rahatlıktan kaynaklanıyor.

Biliyorlar ki, Millet ittifakı HDP oyları üzerinden hesap yapıyor ve HDP her ne yaparsa yapsın sineye çekmek zorunda. Zaten CHP merkez yönetimi artık bu imaları çok önemsemiyor. Yakın dönemde ilişkiyi daha da doğal hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklar.

Peki ya İYİ Parti'ye ne demeli? Milliyetçilik iddiasında olan bir partinin HDP ile ortak hareket ediyor olması başlı başına bir sorunken bir de HDP'den azar işitiyorlar. HDP'li Fatma Kurtulan, Meclis kürsüsünden İYİ Partili vekillere "O koltuklarda bizim sayemizde, hatta PKK sayesinde oturuyorsunuz" demesine rağmen İYİ Partililerden tek bir ses çıkmaması, parti tarihinin kara bir lekesi olarak kalacaktır. Tüm bu olup bitene rağmen İYİ Partili yöneticiler televizyonlara çıkıp hâlâ Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyebiliyor.



Ya Amerika'da olsaydı?

Basit bir karşılaştırma yapalım. ABD'de Başkan Trump'ın bir mesajından sonra Washington'da toplanan kalabalıklar Kongre'yi bastı diye Amerika'da Trump'ın yargılanması ve siyasetten ömür boyu men edilmesi tartışılır hale geldi. Ama bizde 6-8 Ekim olaylarının hesabını veren Demirtaş için milliyetçilik iddiasındaki partiler "Serbest bırakılsın" açıklaması yapabiliyor.

Dünyanın hiçbir yerinde bunlara müsaade edilmez. Demokratik rejimler de kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. HDP ile PKK ilişkisi bu kadar açıkken, HDPli yöneticilerin şiddet çağrısı bu kadar açıkken ortada tartışacak pek bir şey yok.

Hukuki yaptırım tabii ki önemli. Fakat ondan daha önemlisi ahlaki sorumluluk. Parti hukuken kapatılmamış diye sırf oy uğruna onu meşru kabul etmek büyük bir ahlaksızlık.

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