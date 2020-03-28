NATO topraklarında Rus askerleri

Gerçek dostluk zor zamanlarda belli olur diye boşuna söylenmemiş. Bir virüs salgını her şeyi gözler önüne serdi. Batı ittifakında kimsenin kimseye beş kuruşluk faydası dokunmuyor. NATO ve Avrupa Birliği'nin düştüğü hallere bir bakın.

Avrupa Birliği ülkeleri birbirlerini tanımazdan geliyor. Almanya kendi derdinde. 'Avrupa ordusu kuralım' diyen Macron'un hiç sesi çıkmıyor. İtalya'da sanırım artık kimse ortak Avrupa fikrine inanmaz. Bırakın solunum cihazını, koruyucu maske yardımı bile alamıyor. İspanya NATO'yu yardıma çağırıyor ama NATO'dan ses yok. Hadi bunlar basit göstergeler diyelim. İtalyan sokaklarında Rus askerlerini gördünüz mü? Benim zihnimde bu görüntü Berlin Duvarı'nın yıkıldığı görüntülerdeki kadar sarsıcı bir etkide bulundu. Bir NATO ülkesinin sokaklarında öyle ya da böyle Rus askerlerinin dolaşacağını görmek kimsenin hayal edebileceği bir durum değildi. O noktaya kadar geldik.

Şimdi sanırım herkes anlamıştır. NATO'nun veya toplamda Batılı müttefiklerimizin neden Suriye konusunda bizi yalnız bıraktığını. Uzun zamandır söylemeye çalışıyorum. Bu sadece Türkiye'ye has bir yalnızlık değil. Herkes yalnız. Ve yalnız olduğunu ancak kriz zamanlarında görüyor. Biz bu krizi Suriye'de diğerlerinden önce yaşadık. Şimdi küresel virüs salgını sayesinde herkes şahit oldu. En kritik dönemlerde Türkiye'den Patriot'ları çeken İspanyollar'ın bugün NATO'ya başvurması da ayrı bir ironi olmuş.

Ama asıl Amerika'yı bekleyin. Dün itibariyle Amerika en fazla koronavirüs tespiti yapılan ülke haline geldi ve tahminlere göre işler daha da sarpa saracak. Kendi derdine düşen Amerika'nın Batı ittifakını bütünüyle görmezden gelmesi kaçınılmaz.

Şimdilerde NATO'nun Türkiye için tek yol olduğunu söyleyen arkadaşları duymak isterim. İtalyan sokaklarında Rus askerlerini gördüklerinde ne düşündüler acaba? "İtalya'nın ekseni kayıyor" dediler mi? "İtalya Rusya ile Amerika arasında bir tercih yapmalı yoksa iki arada bir derede başını belaya sokar" dediler mi? Rusya'nın güvenilmezliğine işaret edip İtalyanlar'a NATO'nun değerini anlattılar mı? Sanırım hayır.

Pardon bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Rusya, İtalyan dostu falan değil. Rus askerlerinin İtalya'da bir derde deva oldukları falan da yok. Resim sembolik. Ama önemli bir gösterge. Zaten Rusya'da bu sembolik resmi istiyordu. Ve aldı. Benzer işleri Çin de yapıyor. Tuhaf bir şekilde virüsün kaynağı olmasına rağmen Çin propaganda makinası kendini virüsle mücadelenin adresi olarak sunmaya çalışıyor. Hele Türkiye gibi ülkelerde bu propaganda işi kolay. Sözüm ona test kiti göndermişler. Bedava. Çünkü vaktinde parasını Atatürk ödemiş. Bir sürü serseri de bu asparagası yayma derdinde. Sözcü paçavrası da manşet yapmış. Atatürk'ü kullanmadığınız yer kalmadı. Çin'i parlatmak için de yapın; tam olsun. Yapıştır gitsin. Nasıl olsa inanacak milyonlarca tip var.

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