Çekin fişini gitsin

Macron açıklama yapmış. "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demiş. İlk duyduğumda objektif bir tespit mi yapıyor diye düşündüm. NATO'nun yaşadığı krize mi işaret ediyor acaba dedim. Yok kendisine aşırı bir önem atfetmişim. Meğerse derdi bir tespit yapmak değil Türkiye düşmanlığı yapmakmış. Türkiye'nin NATO'da bulunmasından rahatsızmış. Türkiye'yi savunmak zorunda kalacaklarından endişeliymiş.

Düzeltmeye neresinden başlasam bilemiyorum. Ama Fransa'ya önce kendisini savunması gerektiğini söylemek lazım. Türkiye zaten uzun süredir NATO'ya rağmen iş yapabilmeyi beceriyor. Kendi göbeğini kendi kesiyor. Hiçbir NATO desteği almadan sınırında yeşertilmek istenen bir terör projesini çökertti. Hem de NATO üyelerinin teröre verdiği desteğe rağmen bunu yaptı. Macron'un şunu öğrenmesi lazım. Türkiye sınırından Amerikan askerlerini gönderen tek ülkedir. Fransa ise Amerikan askerlerinin kuyruğuna yapışmaktan başka bir iş bilmeyen eski bir sömürgeci bozuntusudur. Dünya siyasetinde kendine vehmettiği rolle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Amerikan askerleri çekilmeye başlayınca elleri ayaklarına dolaştı. Ama hala boyunu aşan laflar etmeye devam ediyor. Gerçekten Türkiye'den o kadar rahatsızsa ve gerçekten Fransa düşündüğü kadar güçlü ve önemli bir devletse gelsin Suriye'ye, korusun PYD'yi de görelim. Uzaktan teneke çalmak kolay. Bir de ettiği lafın küstahlığına bakın. Türkiye'yi savunma zorunda kalmaktan rahatsızmış.

Evet NATO gerçekten komada. Ama asıl sebebi Türkiye falan değil. Amerika, NATO'yu kendi eliyle komaya soktu. Bundan Türkiye büyük zarar gördü. Ama bununla yaşamayı da öğrendi. Yarın öbür gün NATO gerçekten ölürse ve Almanya silahlanmak zorunda kalırsa o zaman göreceğiz Fransa'nın havasını.

Ama Macron kendi ülkesinde yalnız değil. Fransa'da NATO'ya küsmek genel bir eğilimdir. Vakti zamanında Amerika'ya kafa tutarak NATO'nun askeri kanadından çekilmişlikleri var. Gerçi sonra kendi başlarına büyük bir imparatorluk olmadıklarını anlayınca geri döndüler ama yine böyle kibirli bir iş yaparlarsa da şaşırmam. Eğer o kadar cüretkarsa Fransa çeksin NATO'nun fişini de görelim.

Bazen böyle olur. Akıl tutulur. NATO'ya en fazla ihtiyacı olan bir devletin başkanı çıkar ve abuk sabuk konuşur. NATO ortadan kalksa ilk başı belaya girecek olan ülke Fransa'dır. Neden olduğunu merak eden varsa Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının tarihine kısaca bakabilir. Ama Avrupa ve liderleri Amerika'nın kucağında yıllarca öylesine uyuşuk bir hale geldiler ki, dış politika ve güvenlik ilişkilerinde neyin rasyonel neyin saçmalık olduğunu ayırt edemeyecek haldeler.

Türkiye NATO üyelerinin bunca ihanetine rağmen böylesi bir duygusal zırvalığa savrulmadı. Aksine NATO'yu kendine kullanışlı bir hale getirmeyi becerdi. Zaten öfkelendikleri de bu. Eskinden NATO Türkiye'ye bir ileri karakol muamelesi yapardı. Şimdi Türkiye NATO'yu gerekli olduğunda kullanıyor. Macron da bunu hazmedemiyor. Öğrenecek 19. yüzyılda olmadığımızı. Anlayacak Fransa'nın büyük devlet olmadığını.

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