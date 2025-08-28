28 Ağustos 2025, Perşembe
GÜRCAN BİLGİÇ
Savaştan kaçan general olur mu!

Savaştan kaçan general olur mu!

28.08.2025, Perşembe
Bir gün önce "Benfica şöyle iyi, böyle fena" diye konuşan Mourinho'nun ruh halini yansıtan Fenerbahçe vardı sahada. Böyle maçların hikâyesinde "kahramanlar" vardır. Bunu ya takım kendi içinden çıkartır ya da teknik adam kurduğu özel planla. Bu belirsiz kişiyi biz önde ve orta sahadan beklerken, Livakovic'ti aslında Fenerbahçe'yi oyunda tutan. İki özel kurtarışla maçın kopmasını engelledi
Mourinho oyuncularından şikâyet etmesine rağmen, Benfica'nın hocası Lage'in "oyun gücü" gibi bir silahı vardı. Önde baskıyı da doğru yapıyor, geriye de doğru koşuyorlardı. Biri ofsayta, biri faule takılan iki golleri vardı. Livakovic'in mucize kurtarışında yine korner atışı vardı. Adam hazırlanmış, duran top seti yapmış. "Böyle gol atarız" demiş. 'Special' bu bölümde "uzun adama atın" diye anılan, kimsenin tahmin edemeyeceği (!) taktiğe sahip. Kerem Aktürkoğlu attı golü. Birçok arkadaşım "isyan" mesajı attı. Başka takımlara karşı oynayan, başka oyuncular gibi olmasını beklediler Kerem'in. Halbuki gerçek Fenerbahçeli gibi ekmeğini yediği kulübe hakkını verdi. Golüne sevinmeyerek de aidiyetini de gösterdi. Helal olsun. Eğer bu yaşananlardan sonra hâlâ takımın başında Mourinho kalmaya devam ederse, ben Ali Koç olsam, "Lage senin arkadaşın, antrenman setlerini al, drillerini öğren ve bizim takıma uygula" derim. Yoksa ,"Git, Setubal'da kendi adını taşıyan caddeden bir ev tut, kazandığın kupaları mahallenin kahvesine gelenlere anlat" diye de eklerdim.
Şampiyonlar Ligi'ne katılamamayı değil, savaştan kaçan bir general ile yola devam edilir mi; bunu tartışmalı Fenerbahçeliler.
